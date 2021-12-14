"Жовтих" побільшало. В Україні оновили карантинні зони – список

В Україні ще дві області перейдуть у "жовту зону" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розширилася "жовта зона". До неї перейшла Донецька область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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"Червона зона"

Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

Проте, з 15 грудня із цієї зони вийдуть Вінницька та Хмельницька області.

"Помаранчева зона"

Закарпатська,

Запорізька.

"Жовта зона"

м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Вінниця. Чернівецька, Донецька область.

Ще дві області перейдуть у "жовту зону"

Державна комісія вирішила встановити із 15 грудня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей.

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Нові правила карантину

Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епідбезпеки можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку форми 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.

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