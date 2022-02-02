Жовтих все менше: МОЗ оновив карантинні зони в Україні

Минулої доби в Україні зафіксували понад 35 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
В Україні хворих на COVID-19кожного дня стає дедалі більше, через це в країні зменшується жовта зона адаптивного карантину. Наразі в ній лише дві області.
Про це повідомляє МОЗ.
Які області в червоній зоні:
- Івано-Франківська
- Рівненська
Які області в жовтій зоні:
- Кіровоградська
- Полтавська
Інші 20 областей перебувають у помаранчевій зоні адаптивного карантину, однак у більшості з них перевищено коефіцієнт інфікування та показник динаміки госпіталізацій.
Зони адаптивного карантину в Україні. Фото: МОЗ
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 1 лютого, в Українізафіксували 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 4190, медпрацівників – 940.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4314 осіб;
- летальних випадків – 204;
- одужало – 9894 особи.
Раніше ми писали:
- На порозі помаранчевої зони. Все, що потрібно знати про COVID-ситуацію у Києві
- COVID-сертифікат після бустерної дози. Розповідаємо, як отримати новий документ