"Дружина мене попереджала...". Ми поспілкувалися з ректором КНУ про секс-скандал – інтерв'ю

Ректор КНУ детально розповів, як спалахнув скандал з його участю / Фото: Колаж: Сьогодні

Як розслідується гучний секс-скандал у Нацуніверситеті ім. Т. Шевченка, що відповіли керівнику університету його дружина та мама після публікації його "інтим-листування" зі студентками і чому він чекав цих неприємностей – про все це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів ректор університету Володимир Бугров.

Володимире Анатолійовичу, прийшовши на інтерв'ю, Ви почали з фрази, що чекали на неприємності. Чому очікували та яких саме?

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- Так. Коли було оголошено вибори КНУ у 2020 році, я подав документи. У першому турі зареєстрували 10 людей. Я був найреальнішим претендентом, бо все життя працюю в університеті. Як викладач філософії, я не приховую своєї думки. Можливо, комусь вона не подобається.

Так от, ті, кому не подобалося, почали збивати мене. Почали з'являтися замовні публікації на так званих зливних бачках про те, що я корупціонер. Хоча моя сім'я має дві земельні ділянки загальною площею аж 6 соток. Такі публікації я розцінив як спробу втрутитися у вибори та відкрито про це заявив. Зрештою я виграв і перший, і другий тури. Через суперечності у законодавстві я тоді не був призначений ректором.

Восени 2020 року під університетом пройшли мітинги, де якісь люди вимагали: "Геть Бугрова!". Коли вони запитали про те, хто такий Бугров, вони відповіли, що не знають (сміється. – Авт.). У свою чергу актив університету створив онлайн-петицію про визнання мене ректором після перших виборів. Серед багатьох людей, хто ініціював петицію, хто підтримував мене була студентка Марія, яку зараз безпідставно згадують у негативному ключі. Я почав готуватись до наступних виборів, які згодом виграв. Можу відзначити, що й під час цих виборів, у березні 2021 року, проти мене розгорнулася кампанія – на "зливних бачках" почали з'являтися рекомендовані публікації.

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Перед тим, як вступити на посаду, Ви проходили будь-які перевірки?

- Коли я виграв вибори, то подав відповідні документи до Міністерства освіти та науки. Потім пройшов антикорупційну спецперевірку, перевірку у Нацполіції, СБУ та Мін'юсті. Перевіряли мої доходи, наявність-відсутність корпоративних прав, судимості. Також я подавав довідку від психіатра та нарколога. 30 квітня я розпочав виконання обов'язків ректора КНУ.

Що можете сказати про скандал з інтим-перепискою? Як ви відреагували на публікацію повідомлень від Вашого імені?

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- Насправді ця епопея почалася наприкінці грудня, коли я мав звітувати на конференції трудового колективу про аудиторську перевірку. Усі члени колективу отримали розсилку нібито з моєї адреси. У листі нібито я в неакадемічній формі розповідаю, що я зроблю з винуватцями порушень. Я таких листів не надсилав!

Правоохоронці встановили, що розсилання проводилося через хостинг компанії, яка знаходилася за межами Києва. Через кілька тижнів від колишнього проректора (авторства він не заперечував), мого конкурента на виборах ректора, були розіслані листи членам Вченої ради, співробітникам, а потім і всім підряд, у яких, крім іншого, він поінформував громадськість, що в мене зв'язки зі співробітницями та студентками, серед яких і студентки Інституту біології та медицини.

А вже після Нового року на анонімних Telegram-каналах почали з'являтися скомпіловані повідомлення в стилі кегебешному. Використані фрагменти мого реального спілкування з людьми. Так от ці фрагменти були підставлені для того, щоб мене скомпрометувати. Використовували побиту схему: секс, наркотики, корупція – для того, щоб мене деморалізувати та щоб я не зміг працювати.

Про "листування" я дізнався після того, як її виявив наш центр комунікацій, також скріншоти почали приходити на телефон моїй дружині і мені. Ішли загрози з вимогами не проводити ректорат та Вчену раду, інакше з'явиться нова інформація. Від людини під ім'ям Петро Правда прийшла вимога написати заяву на звільнення, інакше мені буде погано.

Якщо таке сталося, то Ви мали повідомити про це правоохоронцям. Ви звернулися?

- Звичайно. Усе це передано відповідним правоохоронним органам. Ведеться перевірка поліцією.

На фото, які надсилалися ніби від Вашого імені, є елементи одягу та обстановки. Вони схожі на Ваш одяг та інтер'єр?

- Я теж думав про це. Мені здається, що над цим добре попрацювали. Там є реальні елементи приміщень, одягу.

Тобто може виявитися так, що до цього причетна людина, яка входить до Вашого кола спілкування?

- Все може бути. На фото, наприклад, є мангал, напрочуд схожий на той, що є у мене на дачі.

Хто ці студентки, які фігурують у листуванні? Ви з ними знайомі?

– Одна з цих студенток, як я вже сказав, активно підтримувала мене під час виборчої кампанії. Я не маю з нею інтимних чи фінансових відносин. Вона просто підтримувала мене разом із численною частиною студентства. На жаль, зараз їх "буллять" за це.

Ще двох згаданих у листуванні студенток я бачив, але ніколи не був із ними. Мене звинувачують у тому, що нібито у мене і з проректором статеві стосунки, ще з кимось… Іншими словами, "розкидали набір" і чекали, що випливе. В останніх вкиданнях почали халтурити. Моя дружина вже сміється з цього і каже, що, мабуть, хлопці недоотримують зарплату.

Як вони, студентки, відреагували?

- Вони обурені. Я публічно сказав, що готовий допомогти їм із правовою допомогою, з юристами, для того, щоб вони подавали відповідні заяви до поліції. До речі, кіберполіція зараз перевіряє, а ми найближчим часом посилимо захист інформації в університеті.

Як вважаєте, чому були обрані вони, а чи не хтось інший?

- Вони належать до активу університету. Взяли коло людей, які мене підтримували. Приписали туди ім'я моєї куми. Така технологія – визначити коло відносин і зробити вкидання, схоже на правду.

До речі, як відреагувала ваша дружина на секс-скандал?

- На щастя, у нашій сім'ї є розуміння. Але нам усім непросто, бо все це інформаційний терор. Користуючись можливістю, я хотів би вибачитися у всіх, кому автори цієї кампанії направляли розсилку, і у всіх, чиї імена втягнуті в цю історію. Авторам кампанії я хотів би сказати, що якщо не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то післязавтра, але відповідати обов'язково доведеться.

Що дослівно сказала дружина?

- Вона мені сказала так: Я тебе попереджала, чому не треба йти на ректора. Те, що було під час виборів, – це були квіточки. Тепер – перша порція ягід". Дружина попереджала, що недоброзичливці намагатимуться "вдарити".

А що вам сказала мама?

- Їй скоро виповниться 80 років, вона проста учителька на пенсії. Вона мені сама зателефонувала та каже, що їй розповіли про цю ситуацію. Звеліла триматися, а я попросив її триматися.

Коментатори в соцмережах заговорили про те, а чи не пройти Вам після цього поліграф. Як гадаєте?

- Я не відкидаю такої ситуації.

Чи довелося спілкуватися на тему цього скандалу із міністром освіти?

- Так, була зустріч. Міністр також забажав мені триматися. Додав, що йому теж надсилали (нібито листування. – Авт.), але він не став читати цю біліберду. Сказав, щоби я виконував свою роботу.

Ви вважаєте все, що відбувається – замовленням? Як думаєте, яку кінцеву мету мали автори цієї кампанії?

- Хтось має стратегічний план. Перше у цьому плані – дестабілізувати ситуацію в університеті. Друге – деморалізувати колектив. Третє – схиляти до того, щоб я звільнився з посади ректора, щоб розпочалися нові вибори і на цю посаду прийшла нова людина, яка б працювала на користь замовників цієї кампанії.

Очевидно, що над проектом з дискредитації мене попрацювали фахівці, яким заплатили гроші За таку роботу вони могли отримати щонайменше 50 тис. доларів – так вважають експерти з антикризових комунікацій. Адже було надіслано близько 30 тис. листів, були витрати на розміщення "новин" на неправдивих медіа. У багатьох із них, до речі, немає навіть вихідних даних.