Жертв могло бути більше. Подробиці смертельної ДТП з фурою у Львівській області (відео)

У Львові рятують двох дівчаток, які постраждали в смертельній аварії з фурою в місті Рудки. В якому стані діти та інші подробиці аварії дізнавалася кореспондент "Сьогодні" Олександра Стасишин.

В якому стані діти?

Дівчатка, 10-ти і 15-ти років, отримали численні переломи і травми, адже опинилися під завалами продуктового магазину, в який врізалася вантажівка. У той день 10-річна Таня разом з татом поверталися з першого заняття з музики. Сьогодні дівчинка в реанімації, а її батько загинув в ДТП.

Рідна сестра дівчинки Олена з жахом згадує день аварії.

"Побачила в фейсбуці повідомлення, почала дзвонити до тата і до сестри, тому що вони поїхали в музичну школу, я не додзвонилися ні до тата, ні до сестри. Пізніше мені передзвонила поліція", – розповіла вона.

Друга потерпіла, 15-річна Настя, теж у важкому стані, але у свідомості. В той день дівчинка поверталася з пошти, розповідає її бабуся.

"Побачила велику вантажівку, далі – темрява. Прокинулась вже в кареті швидкої допомоги. Моменту зіткнення вона не пам'ятає, вона навіть не знає чому вона в лікарні", – розповіла нам Марія Гавел, бабуся постраждалої.

Які травми отримали діти?

Дівчат ще ввечері перевезли з районної лікарні до Львова. Дві бригади медиків оперували їх півночі, щоб зберегти дітям життя. В обох черепно-мозкові травми.

"Одна з множинними переломами кісток тазу і нижніх кінцівок і на жаль проведена ампутації нижньої кінцівки. Друга дівчинка з великою в поперековому відділі раною до 60 см", – розповів нам Федір Осим, заступник головного лікаря Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Жертв могло бути більше

Нагадаємо, страшна аварія в місті Рудки на Львівщині сталася напередодні. Тоді водій вантажівки, який віз щебінь, не впорався з керуванням, влетів в електропору, виїхав на тротуар і протаранив магазин.

36-річний водій фури загинув на місці. Також загинули двоє перехожих – 47-річний батько Тані і його ровесниця – медсестра місцевої лікарні, яка поверталася зі зміни.

За словами власниці магазину, в який врізалася фура, жертв ДТП могло бути більше. Вона і її мати дивом вціліли, адже жінка вийшла з магазину на кілька хвилин, а повернулася в руїни.

"Я приходжу, тут така темрява дим, але мама жива, вийшла сама. Це щастя від Бога, що він порожній їхав, напевно, тому зніс би повністю всю забудову", – розповіла Уляна.

Причини ДТП

На якій швидкості їхала вантажівка зі щебенем, зараз з'ясовують експерти, але на місці аварії досі видно гальмівний шлях машини.

Зараз у поліції є дві версії:

у вантажівки відмовили гальма. За словами очевидців, водій сигналив весь час, як тільки в'їхав в місто;

перевищення швидкості. Місцеві розповідають, що тут щомісяця трапляються аварії.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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