Вибрали жертву заздалегідь і били ногами по голові: подробиці жорстокого нападу на журналіста в Києві

У суботу, 14 серпня, після масових зіткнень "Нацкорпусу" з поліцією під стінами Офісу президента в Києві невідомі побили фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного. Йому завдали жорстоких ударів по голові та ногах. Нападники зупинилися тільки в той момент, коли підійшли інші журналісти. Про це потерпілий розповів в інтерв'ю виданню, в якому працює.

До журналіста "придивилися" ще під час акції

Ще під час мітингу, за словами Кужельного, до нього підійшов невідомий у балаклаві. Чоловік запитав, що він тут робить, і настійно "рекомендував" піти з акції протесту.

Після цього журналіст вирішив поводитися обережніше. Кужельний планував піти з акції відразу після її закінчення, щоб не виникло проблем.

"Вимагали видалити фотографії"

Піти непоміченим фотокореспонденту не вдалося. Відразу після завершення акції Кужельного наздогнали вже кілька невідомих.

"Я не встиг пройти і метрів сто, мене покликали. Я повернувся, якийсь хлопець наздогнав мене. Він запитав, що я фотографував, щоб я видалив ці фотографії. Тоді підійшли інші хлопці, вони оточили мене. Я намагався відійти, вони за мною. Вимагали, щоб я дістав телефон і видалив фотографії. Я сказав, що я журналіст, прийшов, щоб знімати. Запитали, з якого видання, я показав "палітурку". Але вони не відстали, почали говорити, що я "лівак". Я запропонував їм підійти до Андрія Білецького, який підтвердить, що я журналіст. Вони не були згодні нікуди йти. Один почав мене бити по нозі, інший кудись у голову, і я впав", – розповів потерпілий.

До місця подій підійшов і кореспондент "Сьогодні", якому Кужельний також розповів свою версію.

"Це якісь ненормальні, які вважають, що я "антифа" (міжнародний рух, крайні ліві, які виступають проти всіх, кого вважають прихильниками фашистських поглядів. – Ред.), хоча я просто фотокореспондент", – додав журналіст.

Внаслідок інциденту фотокореспондент отримав численні синці, подряпини, садна.

Альтернативна причина нападу

Перед тим, як накинутися на журналіста, один з нападників згадав про інцидент, що стався 21 липня біля суду, де проходило засідання у справі білоруського анархіста Олексія Боленкова і російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько Ганс.

"Коли це все починалося, підтягувалися ще хлопці, і один з них вигукнув:" А, це той, якому Ганс дав п****!" На фото видно, що ця сама людина б'є мене ногою по голові", – додав Кужельний.

Чим все закінчилося

Під час його побиття почали підходити колеги-журналісти і невідомі відступили, каже потерпілий. Після цього Кужельний написав заяву в поліцію і попросив правоохоронців викликати швидку допомогу, щоб зафіксувати тілесні ушкодження.

Уже після того, що сталося, до журналіста підійшов Андрій Білецький. Лідер "Нацкорпусу" засудив таку поведінку невідомих, а також пообіцяв докласти зусиль, щоб ідентифікувати нападників.

Аналогічну обіцянку Білецький дав і співзасновникові "Букв" Петру Терентьєву.

"Після того, як дізнався, що це сталося, я набрав Андрія Білецького. Андрій дав слово, що розбереться, і сказав, що підійшов до Саші й пропонував допомогу. Ті, хто нападав, – звичайна шпана, у яких мета – лише на когось нападати. До цього подібні молоді люди нападали на Жана Беленюка, який олімпійський чемпіон з боротьби і прославив Україну. Таким діям не місце в цивілізованому світі", – заявив Терентьєв.

Також він повідомив, що потерпілий журналіст досі в поліції, стан його здоров'я, за словами лікарів швидкої медичної допомоги, задовільний. Сам Кужельний каже, що опухла рука – нею він прикривався від численних ударів, які йому завдавали ногами в голову.

Відкрито кримінальну справу

На цей момент правоохоронці визначають нападників, заявили в Печерському управлінні поліції.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 ("Погроза або насильство щодо журналіста") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення причетних осіб", – повідомляє пресслужба НП Києва.

Нагадаємо, 14 серпня під стінами Офісу президента в центрі Києва відбулися масові сутички між "Національним корпусом" і поліцією. У бійці постраждали 7 правоохоронців. За оцінками поліції, в акції протесту взяли участь близько 1000 людей.