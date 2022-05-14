Житло та робота для творчих фахівців з України: кому, як та де саме допомагають в Європі

Українці з творчими професіями можуть знайти житло та роботу в Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну багато українських митців та діячів культури були вимушені залишити свої домівки та роботу і виїхали за кордон. Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти зібрало інформацію про допомогу, яку українцям пропонують Польща, Литва, Чехія, Латвія, Франція, Бельгія, Іспанія, Італія, Естонія та Фінляндія.

Добіркою можна скористатися, щоб знайти прихисток та змогу працювати за кордоном.

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Польща

Резиденції для митців:

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy запрошують митців у напрямках література, музика, візуальне мистецтво та пропонують розміщення, стипендії та майстерні для роботи.

FUNDACJA SALONY пропонує художню резиденцію. Під час резиденції потрібно буде займатися популяризацією через мистецтво місцевості Зеленої Гури, де буде проходити резиденція. Реклама

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu готові приймати творців усіх сфер – художників, письменників, людей театру, науковців, музейників, кураторів та їхні родини. Можуть надати університетські приміщення та резиденційні вілли в центрі Познані, а також забезпечити проживання, харчування та фінансову підтримку.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej оголошує резиденції для українських художників у Слупську, Гданську і Кросно.

Робота для митців:

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Польська книжкова палата та асоціація видавців пропонують роботу.

Sputnik Photos запрошує до себе на організаційну та офісну роботу. Також є можливість участі у фотопрограмі. Локація: Варшава.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki закликають архітекторів та дизайнерів з України, які втратили роботу, заповнити заявку та отримати можливість працювати.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca для українських митців, які зараз перебувають у Польщі, пропонують допомогу з пошуком роботи в сфері культури.

Литва

Міністрество культури Литви спільно з Lietuvos Kultūros Taryba пропонує перелік можливостей для українських представників культурних та креативних індустрій. Українським митцям литовські інституції надають підтримку як у проєктній, так і у довгостроковій співпраці. У списку представлені можливості для українських митців з різних напрямків та секторів: музичного, театрального, дизайну, танцювального, архітектурного, літературного, фотографії тощо.

Існує ряд культурних та мистецьких інституцій у Литві, які пропонують допомогу українцям.

Підтримка української академічної спільноти від Університету Вітовта Великого: можливості навчання, працевлаштування, психологічна допомога, курси литовської мови та багато іншої корисної інформації.

Lithuanian Council for Culture: Invitation to submit projects in support of Ukraine оголошують другий конкурс на фінансування цьогорічних мистецьких та культурних програм. Рада запрошує подавати заявки на ініціативи та проєкти підтримки України за участю українців, які були змушені тимчасово залишити Україну, щоб шукати притулку в Литві після початку військової агресії РФ у формі культурної чи мистецької діяльності. Заявки приймаються до 30 березня.

Робота для митців:

Допомога з проживанням:

Артисти Вільнюського театру "Low Air" пропонують резиденції у місті Вільнюс для культурних менеджерів, продюсерів, артистів, танцівників. Організація має можливість забрати вас від кордону з Польщею або Литвою, надати безкоштовне житло для 2-4 осіб (або артиста із сім’єю) мінімум на три місяці, запропонувати студії та приміщення для репетицій, провести консультації та надати допомогу в організації професійної кар’єри, сприяти у пошуку творчих та викладацьких можливостей. Контакти для зв’язку: info@lowair.lt.

Простір Tech Zity пропонує допомогу з проживанням, пошуком роботи та забезпечує місцем для творчості. Контакти для зв’язку: info@techzity.com.

Університет Вітовта Великого, що у литовському Каунасі, готовий прийняти 50 викладачів та 500 студентів з України у своїх гуртожитках та гостьових будинках. Контакт: milda.alisauskiene@vdu.lt.

Міністерство культури Литви пропонує низку можливостей та підтримку для митців з України, які були вимушені залишити свої домівки через війну, а саме: грантові програми для митців та культурних діячів; освітні проєкти для дітей та молоді; грантові програми для проєктів українських митців; можливості працювати та реалізовуватись у креативних напрямках та багато іншого.

Німеччина

Резиденції для митців:

Karne Kunst запрошують стати учасниками резиденції українських митців та їх родини.

Scope BLN запрошують сучасних українських митців зі сфер живопису, скульптури, інсталяції, мультимедіа, відео, кіно, фотографії та перформансу стати учасником резиденції.

Робота для митців:

Nordic Entertainment Group пропонують можливість працевлаштування та проживання для представників кіноіндустрії.

Architekturmeldungen.de/Architektur-Nachrichten запрошують проєктувальників та архітекторів з України на роботу.

Фінансова підтримка:

European Cultural Foundation пропонують фінансову підтримку культурних ініціатив у різних напрямках.

Фонд Prince Claus Fund пропонує допомогти людям, які залишилися в Україні, та надати їм фінансову підтримку.

Також, www.ifa.de відкрили гарячу лінію, куди можуть звернутися українські митці, які знаходяться у Німеччині, за консультацією та допомогою.

Чехія

Pomozte svému divadlu пропонують можливості з працевлаштування для діячів театру.

Masaryk University у співпраці з Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy пропонують стипендії українським студентам для завершення навчання в Чехії. Крім того, університет пропонує і фінансову допомогу студентам, а викладачам — працевлаштування. Є можливість проживання для українських студентів, викладачів та членів їхніх сімей у гуртожитках університету.

INI Project запрошують українських митців разом із сім'ями до мистецької резиденції у Празі строком на 3 місяці. Ini Space пропонує студію, гонорар і кошти на матеріали в розмірі 1000 євро, а також місце для проживання.

Západočeská univerzita Plzni готовий прийняти українських студентів та науковців, які були вимушені покинути Україну внаслідок війни. Університет надасть їм безкоштовне проживання у студентському гуртожитку та курс чеської мови.

Латвія

Фонд VV Foundation надають можливість та підтримку для українських митців і запрошують на резиденцію. Вони можуть надати житло, приміщення для роботи та матеріали, а також адміністративну підтримку бажаючим.

Ризьке міжнародне бієнале сучасного мистецтва пропонує допомогу українським митцям у Латвії. Пропонують приміщення для роботи, читання і відпочинку та у разі потреби – юридичну допомогу. Контакти для зв’язку: hello@rigabiennial.com, Facebook, WhatsApp або Telegram: +37129147722 (Інес – латвійська, англійська, російська мови) або +37128932505 (Анастасія – англійська, російська).

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija надає освітню допомогу тим, хто прибув до Латвії як біженець і не може продовжити навчання в Україні.

TransArtists резиденції для письменників і перекладачів з України у Вентспілсі. Учасники резиденції зможуть взяти участь у численних літературних заходах. Резиденція буде тривати 4 тижні, мешканцям буде надано стипендію в розмірі 320 євро. Заявки можна подавати у будь-який час. Контакти для зв’язку та додаткової інформації: ventspilshouse@ventspilshouse.lv.

Франція

Паризько-київський арт колектив socl:e пропонує допомогу українським митцям, які шукають прихисток у Франції. Контакт: socle.collectif@gmail.com

Резиденції для українських письменників, журналістів та митців у Парижі від Columbia International University США. Дедлайн — 10 травня 2022 року.

За підтримки Ministère de la Culture та Collège de France програма PAUSE – Солідарність з Україною пропонує допомогу українським митцям та креативним діячам.

Бельгія

Допомога з проживанням та фінансова допомога від OUT of SIGHT. Контакти для зв’язку: dusica.drazic@out-of-sight.be.

Допомога з проживанням та фінансова допомога від wpZimmer. Контакти для зв’язку: dusica@wpzimmer.be.

Освітня програма для кураторів від KASK & CONSERVATORIUM School of Arts Gent (Бельгія). Подати заявку можна, надіславши листа на адресу curatorialstudies@hogent.be.

Міжнародний будинок літератури Passa Porta пропонує резиденції для авторів і перекладачів. Під час резиденції надається безкоштовне проживання.

Іспанія

Резиденції для письменників і перекладачів у Faberllull — мережі резиденцій мистецтв, наук і гуманітарних наук, розташованих у містах Олот (Каталонія) і Ла Массана (Андорра), керовані Інститутом Рамона Льюля у співпраці з міською радою Олота та урядом Андорри.

Резиденція для художниківIsla De Crear. Заявки на участь приймаються до червня 2022 року. Контакти для зв’язку: idc@isladecrear.eu

Італія

Естонія

Резиденція для письменників і перекладачів Pardimäe Lokaal проходитиме в Ляане- та Іда-Вірумаа, у селі під назвою Кангурісті. Вона пропонує умови для роботи перекладачам, письменникам, продюсерам, кураторам чи режисерам. Перебування триває мінімум 6 днів і максимум 2 місяці. Мешканці повинні оплачувати свої витрати (електрика, вода, дрова, інтернет). Контакти для зв’язку: kaja@zuga.ee.

Навчання для українських студентів мистецьких спеціальностей у Тартуському мистецькому коледжі.

Естонська академія мистецтв (Eesti Kunstiakadeemia) пропонує українським студентам можливість безкоштовного навчання у відділах мистецтва, дизайну, архітектури і культурного напрямку. Наразі приймаються заявки на бакалаврат і магістратуру на весняний семестр, крім того під час навчання студентів забезпечуватимуть житлом. Контакти для зв’язку: international@artun.ee.

Фінляндія

Список оновлюється на сайті Держмистецтв.