Житло та робота для творчих фахівців з України: кому, як та де саме допомагають в Європі

Lithuanian Council for Culture: Invitation to submit projects in support of Ukraine оголошують другий конкурс на фінансування цьогорічних мистецьких та культурних програм. Рада запрошує подавати заявки на ініціативи та проєкти підтримки України за участю українців, які були змушені тимчасово залишити Україну, щоб шукати притулку в Литві після початку військової агресії РФ у формі культурної чи мистецької діяльності. Заявки приймаються до 30 березня.