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Жителів Рубіжного та Попасної просять евакуюватися, доки окупанти не знищили залізницю

Марія Дмитренко
6 квітня, 10:51
Сьогодні у регіоні для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів із кількох міст Луганщини

Евакуація місцевих жителів. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителів Сєверодонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського просять терміново евакуюватись. Зазначається, що російські окупанти хочуть знищити залізницю.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook .

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"Звертаюся до кожного жителя Луганської області – евакуюйтеся, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди їдуть звідти. Поки є автобуси і поїзди – користуйтеся цією можливістю. Тому що вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення в Донецькій області. Ремонт тривав кілька годин, потяги затримувалися", – зазначив він.

Місця зборів:

  • Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТИ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Першотравнева, 42;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13А;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

"Сьогодні Рубіжне та Попасна форпост вільної Луганщини. Якщо ми вистоємо тут, то все буде добре. Схід сьогодні найгарячіша точка. Бережіть свої життя, виїжджайте у кого є можливість. Закликаю теж саме відпрацьовуйте із родичами, умовляйте, нехай залишають міста. Головне зберегти життя", – каже місцева влада.

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Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 6 квітня.

Також нагадаємо, за добу гуманітарними коридорами евакуювали понад 3,8 тисяч людей.