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Жителі Львова залишилися без води через аварію – адреси

Інна Собора
5 січня, 11:44
В місті також перекрито рух транспорту та скасовано деякі тролейбуси

Водопостачання зникло через провалля, яке утворилося на дорозі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові на вулиці Коротка, 5 стався стався аварійний витік на водопроводі. Рух транспорту по вулиці заборонили.

Про це пише Ватра1.

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Де не буде води

З 11:00 розпочнуться ремонтні роботи з ліквідації витоку. На час робіт – з 11:00 до 17:00 – буде призупинено водопостачання до всіх будинків на вулицях:

  • Братів Міхновських,
  • Коротка,
  • Стародубська,
  • Шараневича.

Перекриття руху

Також вулиця Коротка буде перекрита для руху транспорту з 11:00 до 17:00 від вулиці Братів Міхновських до вулиці Залізничної. Схеми об’їзду регулюватиме поліція.

Зміни в роботі транспорту

На час ремонтних робіт не будуть курсувати тролейбуси №27 і №32.

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