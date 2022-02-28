Жителі Миколаївської області формують загони для захисту від мародерів та бандитів

Люди об'єднуються для патрулювання вулиць. Фото: колаж "Сьогодні"

Через вторгнення російської армії в Україні та ведення бойових дій у Миколаївській області сформовано варту для захисту від мародерів та бандитів. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 28 лютого.

"Радий, що небайдужі громадяни Миколаївщини беруть активну участь у захисті міста та спокою його мешканців. Уже є в його лавах майже 200 небайдужих, які вийшли на патрулювання вулиць міста о 17:00. Крім того, значно посилено органи правопорядку", – написав Кім.

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Він також закликав громадян, інформувати цілодобовий кол-центр про підозрілих осіб.

Телефони кол-центру Миколаївської обласної варти:

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

Телефони гарячих ліній поліції:

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0512 53-13-31

0512 40-94-89

0512 53-12-71

0512 34-11-98

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Україні в складні часи активізувалося чимало мародерів, що грабують квартири та будинки українців.

Також ми інформували, що у Києві мародерів будуть знищувати без попередження.