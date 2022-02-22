Жахлива стрілянина у Дніпрі. Постраждалу військовослужбовицю перевезли до Києва

Жанну, яка постраждала під час стрілянини у Дніпрі, доставили до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

22-річну військовослужбовку Жанну, яка постраждала під час страшної стрілянини у Дніпрі, транспортували до Києва для подальшого лікування та реабілітації. Наразі стан дівчини стабілізувався.

Про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко на сторінці у Facebook.

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Шевченко розповів, що життя 22-річної Жанни врятували у перші хвилини трагедії працівники бригади екстреної медичної допомоги.

"А саме зараз наша бригада відділу медицини катастроф вже у стабільному стані забезпечує медичний супровід та транспортування героїчної дівчини у Києв до ГУ "Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України" для подальшого лікування та реабілітації", – зазначив він.

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Медики доставили Жанну до Києва. Фото: Facebook/Радій Шевченко

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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