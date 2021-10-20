Зимовий чи літній? Чому Україна все ще переводить годинник і коли це припиниться

Україна перейде на "зимовий" час 31 жовтня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром Україна знову перейде на зимовий час, хоч дискусії про скасування переведення годинників не припиняються. Однак українцям все ж треба буде знову перебудувати біологічні ритми і звикати жити по новому режиму.

"Сьогодні" нагадує, коли переводимо стрілки і чому ми досі це робимо.

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Коли і куди переводити стрілки

Годинники переведуть на зимовий час в останні вихідні жовтня – в ніч з суботи на неділю. В цьому році переведення годинників припадає на 4 ранку 31 жовтня.

Це означає, що о 4:00 ночі на неділю ми повинні перевести стрілки годинника на годину назад. Хоча більшість сучасних гаджетом автоматично переводить годинник, про настінний або наручний годинник потрібно буде подбати самостійно.

Чому переводимо

"Зимовий" і "літній" час існує в Україні з 1981 року. У 1996 році це закріпили постановою уряду. Рішення пояснювали тим, що зимовий час допоможе ефективніше використовувати світловий день і економити електроенергію .

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Крім того, важливо пам'ятати, що Україна живе за єдиним часом для всієї країни, хоча де-факто розташована в двох часових поясах. Це означає, що якщо залишити в Україні літній час, то жителям західних областей в грудні доведеться починати робочий день в темряві, тому що сонце там в 9 ранку тільки з'явиться з-за обрію (при перекладі годинників на "зимовий" час – о 8 ранку ).

"Літній" час все ж скасують

Нещодавно новий спікер ВР Руслан Стефанчук сказав, що незабаром Рада повернеться до дискусій про скасування переведення годинника. За його словами, відбуватиметься це повинно саме в "зимовий" час, так як він природній для України.

"Я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна знову бути піднята. Але вона повинна бути піднята в сукупності з рішеннями Європейського Союзу, які також висловилися за відмову від цих питань" , – впевнений Стефанчук.

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Він додав, що переведення годинників "ніякої логічно доведеною економії, крім пошкодження біоритмів і здоров'я людини, не принесло".

Зараз Рада ухвалила законопроект про скасування переведення годинника в першому читанні. Все зупинилося, тому, що в Євросоюзі теж не визначилися з цим питанням. Для України дуже важливо синхронізувати час з Європою, так як від цього залежить розклад руху транспорту та інші логістичні питання.

Що відбувається в Європі?

Європарламент в 2019 році вирішив скасувати переведення годинників на літній і зимовий час в країнах ЄС. Кожна країна-член Євросоюзу повинна була вибирати, залишити назавжди зимовий або літній час. Але дискусія триває досі пір. Рішення чекають в 2022 році. Після цього і Україна зможе прийняти відповідне рішення .

Як підготуватися до переведення годинників

тимчасово не вживати енергетичні напої і кофеїн,

кілька днів не вирішувати інтелектуальні завдання, поки організм не звикне до зміни часу,

в перші дні після переходу на зимовий час лягати спати по біологічному годиннику.

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