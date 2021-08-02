"Золотий сортир": мерія Одеси здала в оренду туалети за 300 тисяч в місяць

Сенсацією закінчився аукціон по здачі в оренду ряду об'єктів на території бази відпочинку міжнародного аеропорту "Одеса"

Торги по оренді громадського туалету закінчилися сенсацією / Колаж "Сегодня"

Сенсацією закінчився сьогоднішній аукціон по здачі в оренду ряду об'єктів на території бази відпочинку міжнародного аеропорту "Одеса". За підсумками торгів, його переможець готовий платити щомісяця по 2135 грн за 1 кв. м громадських туалетів та душових.

Про це повідомляє регіональне видання "Думськая" .

Оренда туалетів разом з душовими кабінками складе 300 тисяч гривень в місяць за 140 квадратних метрів / Фото "Думська"

Об'єкт загальною площею 140 кв. м, виставлений на торги департаментом комунальної власності Одеської міськради, викликав небувалий ажіотаж. Спочатку він виставлявся за ціною – 668 гривень на місяць. В ході торгів ціна на об'єкт виросла в 450 разів і підсумкова пропозиція склала 300 тисяч 1 грн в місяць. Переможець зміг обійти конкурента всього на 1 грн.

Після підвищення ставок непоказний громадський туалет перетворився для влади міста в високоприбутковий актив / Фото "Думська"

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"Виходить, що за спорудження, святково прикрашене сакраментальними написами "Ме" і "Жо", "Туалет 3ПК платний", "Душ чоловічий" і "Душ жіночій" громадянка Христина Радченко погодилася платити кожен місяць більш 360 тисяч гривень (з урахуванням ПДВ). В неабиякій боротьбі вона випередила рівно на одну гривню іншого претендента – ТОВ "ЕВТ ПЛЮС" одесита Євгена Третьякова. При цьому мінімальна пропозиція становила 2790 грн", повідомляє "Думськая".

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На думку місцевих журналістів, секрет такої боротьби за цей лот полягає в тому, що швидше за все новий власник задумав приватизувати ці об'єкти з подальшим використанням землі явно під інші цілі, ніж надання туалетних послуг. Тим більше, що у вівторок на аукціоні буде розігруватися право оренди на 25 років будиночків для відпочиваючих. Не виключено, що кінцевому власнику може бути цікавий об'єкт в цілому.

Нагадаємо, що в Україні проходить розпродаж державного майна. Наприклад, в цьому році повинні були виставити на аукціони сім великих державних об'єктів. Це стало можливим після того, як в країні розблокували велику приватизацію.

А "Укрзалізниця" розпродає 182 непрофільних активу. 11 з них вже найближчим часом будуть виставлені на аукціони "Prozorro.Продажі".