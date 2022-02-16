Зірковий десант: хто з українських знаменитостей вступив у ряди територіальної оборони (відео)

Зірковий десант в територіальній обороні. Разом з тисячами українців до лав підрозділів готові долучитись зірки шоубізнесу та відомі спортсмени. Формування основної ланки сил національного спротиву відбувається повним ходом. Часто на заваді стають бюрократичні перепони — численні довідки та аналізи, які доводиться здавати добровольцям. Втім, люди продовжують іти в центри комплектування, як з'ясував кореспондент "Сьогодні" Мирослав Откович.

Про це мовиться у випуску новин Сьогодні.

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Набір добровольців до підрозділів територіальної оборони

Глибокий вдих та видих — саме так радять лікарі вгамовувати паніку. Її в Печерському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Києва якраз немає. Тут проводять плановий набір добровольців до підрозділів територіальної оборони.

"Ми знімаємо параметри: зріст, вагу та об'єм грудної клітини. Це початок медичної комісії", — каже медична сестра Інна Крук.

Далі лор, хірург, дерматолог, терапевт та психолог. Утім, добровольці мають усі шанси пройти медогляд швидко.

"Для тероборони, оскільки це зараз велике завдання, — це позачергово. Скільки б людей не було, територіальна оборона йде позачергово", — зауважив голова військово-лікарської комісії Віталій Палійчук.

Кожен охочий укласти контракт має самостійно подбати про аналізи та довідки. Борис Карась їх збирав аж два тижні. Зробив аналіз крові, флюорографію, тести на гепатит та ВІЛ-СНІД.

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"Мені здається, що перелік всіх цих аналізів повинен бути меншим для тероборони", — вважає адвокат Борис Карась.

Бюрократія й ще раз бюрократія. Лідер гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя вирішив вступити до лав тероборони, але саме через купу папірців досі не зміг цього зробити.

"Там насправді дуже багато бюрократичних процедур, які багатьом людям можуть бути незрозумілі: велика кількість довідок і певні процеси, які ми будемо пояснювати. І на прикладі у відео розказувати, як це зробити максимально просто. Це важливо, щоб загітувати максимальну кількість людей долучатися до громадянського спротиву", — каже лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Зірковий десант у теробороні посилить і Марічка Бурмака. Співачка йде до війська не з порожніми руками. Каже, має спеціальний фах.

"Зрозуміло, що треба проходити перепідготовку, але базові знання вже є", — зазначила співачка Марічка Бурмака.

Для Марічки участь у підрозділах територіальної оборони — це відповідь на стрес. Буде війна чи ні — боятися не час. Каже, потрібно діяти.

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"Незалежно, яка ситуація, війна на порозі, чи трохи стало спокійніше, — ця небезпека зберігається завжди. Тому мати знання і вміння — а я це розцінюю не просто бути резервістом, а мати необхідні для збереження життя свого і своїх рідних вміння, — мені здається, це потрібно, взагалі-то, всім", — каже співачка Марічка Бурмака.

Напередодні про бажання вступити до лав тероборони Києва повідомив брат мера столиці Віталія Кличка — Володимир Кличко.

Формування нового виду військ розгортається в Україні повним ходом — південь, північ та схід. У пріоритеті — прикордонні регіони держави. У разі потреби, щонайменше 130 тисяч українців будуть здатні підсилити регулярну армію.

Що говорять про вторгнення в РФ?

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Російська Федерація не буде вторгатися на територію України 16 лютого.

"Я можу запевнити вас, що стосується Росії, то цієї середи нападу не буде. Жодної ескалації не буде ні наступного тижня, ні наступного місяця", — сказав дипломат РФ.

Він заявив, що "війни в ​​Європі рідко починаються у середу". Чижов засудив бентежливі висловлювання про можливе вторгнення в Україну.

"Коли ви висуваєте звинувачення, особливо дуже серйозні звинувачення проти Росії, ви також маєте надати докази. Інакше це наклеп", — зазначив Чижов.

Крім того, він закликав Захід серйозно поставитися до "проблем безпеки", на які вказує Москва.

"Якщо наші партнери, нарешті, дослухаються до наших побоювань, процес деескалації не змусить себе чекати. Це пішло б на користь усім жителям Європи, а також іншим народам світу", — впевнений Чижов.

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