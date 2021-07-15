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10 млн щеплень до кінця літа. Чи встигне Ляшко виконати гучну обіцянку

15 липня 2021 11:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Ще в травні Віктор Ляшко запевнив, що за перших 100 днів його роботи на посаді міністра в Україні зроблять 10 млн щеплень

Міністр охорони здоров'я ухилився від відповіді на запитання, чи встигнуть в Україні до кінця літа зробити 10 млн щеплень, як він обіцяв перед своїм призначенням. За його словами, вакцини для цього точно вистачить, а от чи встигнуть зробити стільки щеплень – вже інше питання.

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Про це Ляшко розповів в інтерв'ю "РБК Україна".

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На запитання, чи проходить вакцинація за обіцяним плану, міністр відповів: "Будемо намагатися. За минулий тиждень ми встановили кілька рекордів: 7, 8 і 9 липня було три рекорди зі щеплень – 104 тисячі, 109 тисяч і вчора 115 тисяч".

Він підкреслив, що вакцини точно вистачить. А плани на осінь складатимуть уже з огляду на те, скільки зроблять щеплень влітку.

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Нагадаємо, у центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.

Крім того, у схваленій в Україні вакцині знайшли смертельний побічний ефект.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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