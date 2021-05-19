10 млн щеплень. Ляшко дав гучну обіцянку перед призначенням міністром

Степанова звільнили за те, що за 3 місяці вакциновано тільки мільйон українців. Ляшко пообіцяв майже неймовірне

Віктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Головний санітарний лікар країни і кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв до кінця літа повністю вакцинувати 5 мільйонів українців.

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Про це він сказав на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, передає УНІАН.

"Я даю обіцянку – в літній період, у перші 100 днів, вакцинувати 10 млн українців", – сказав він.

На репліки депутатів, що краще не треба давати таких гучних обіцянок, він уточнив, що мова не про 10 млн вакцинованих, а про 10 млн доз вакцини, тобто він планує вакцинувати 5 млн людей двома дозами препарату.

На запитання депутатів, а що буде, якщо він не виконає своєї обіцянки, Ляшко не відповів.

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Відзначимо, поки що за три місяці вдалося вакцинувати лише мільйон українців. Такі повільні темпи вакцинації і стали головною причиною звільнення Максима Степанова з поста глави МОЗ.

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