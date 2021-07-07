1000 доларів виявилися 10 тис. гривень: Смілянський помилився з зарплатами листонош

Гендиректор "Укрпошти" стверджує, що в них все-таки є працівники, які отримують до 1000 доларів і вище

Ігор Смілянський та поштар "Укрпошти" / колаж "Сьогодні"

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який раніше розповів, що деякі листоноші отримують понад 1000 доларівна місяць, спростував свої слова. Каже – помилився.

Про це він написав у Facebook.

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Водночас глава поштового оператора зазначив, що при ньому зарплата у листонош все-таки зросла, але не так сильно.

"З зарплатою (з урахуванням премій) в 1000 доларів я помилився. Зарплата листонош дійсно зросла за моєї каденції більш ніж в 2 рази (з $110 до $250+ без премій), але ще явно не досягла $1000", – зазначив Смілянський.

Водночас, за його словами, найкращі листоноші отримують на місяць 10-11 тис. гривень (близько 350-400 доларів).

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Він також пояснив, що в інтерв'ю помилився, і насправді листоноші не отримують 1000 доларів на місяць, а продають товарів і послуг на цю суму.

"Моя помилка була в тому, що наші кращі (не всі) листоноші не отримують 1000 доларів (або 28000 грн), а продають товарів і послуг на цю суму в місяць, і з урахуванням премій отримують 10-11 тисяч гривень", – написав Смілянський.

Він вибачився перед листоношами, яких могла образити його помилка і додав, що на "Укрпошті" все-таки є працівники, які отримують до 1000 доларів і вище. За його словами, це водії, кур'єри і сортувальники,

Нагадаємо, в інтерв'ю 4 липня виданню "НВ Бізнес" гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що незважаючи на ставка трохи більше 6000 гривень, деякі листоноші отримують до тисячі доларів на місяць.

Ми також повідомляли, що державна "Укрпошта" в 2020 році отримала 9,2 млрд гривень чистого доходу, що на 19% більше, ніж роком раніше, – під час пандемії зріс попит на поштові послуги.

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