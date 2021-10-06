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12 днів боротьби за життя: у Києві врятували дворічну малечу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 жовтня, 17:48
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У неї відмовили нирки, легені та серце. Лікарі цілодобово чергували біля дівчинки
У Києві врятували 2-річну Злату. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві врятували 2-річну Злату. Фото: колаж "Сьогодні"

У київській дитячій лікарні "Охматдит" врятували життя 2-річної пацієнтки Злати. У дівчинки через хворобу відмовили нирки, легені та серце.

Про це повідомили на сторінці у Facebook "Охматдиту".

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Дівчинку госпіталізували в середині липня

У липні 2-річну Злату поклали в лікарню. Спочатку батьки дівчинки думали, що у неї харчове отруєння. Як виявилося, малеча підхопила небезпечну інфекцію.

На четверту добу хвороби у Злати виникла гостра ниркова недостатність, тому медики були змушені робити діаліз.

Злата з лікарем. Фото: "Охматдит"
Злата з лікарем. Фото: "Охматдит"

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Злата не могла дихати і говорити

У дівчинки розвинулася пневмонія, а рівень сатурації впав до надкритичних 50%. Внаслідок цього у Злати постраждали легені. Тоді її під'єднали до апарата екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Він допоміг дитині замінити функції легенів і серця.

12 днів боротьби за життя

Коли Злату під'єднали до ЕКМО-апарату, у неї почалися 12 днів боротьби за життя. Їй постійно робили діагностичні бронхоскопії, а також вивели трахеостому.

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Крім того, у Злати діагностували токсичний кардит. Цей діагноз змусив її серце працювати менш ніж на половину норми.

Щаслива Злата. Фото: "Охматдит"
Щаслива Злата. Фото: "Охматдит"

Лікарі врятували життя Злати

Лікарі та медсестри цілодобово працювали і навіть не один раз прокидалися посеред ночі. У підсумку їм вдалося витягнути дитину з критичного стану і врятувати, незважаючи на відмову важливих органів. У середині вересня Злату виписали додому. Тепер малечу чекають відновлення і спостереження лікарів, однак її життя вже в безпеці.

Лікарі врятували життя Златі. Фото: "Охматдит"
Лікарі врятували життя Златі. Фото: "Охматдит"

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