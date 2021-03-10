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12 пунктів стратегічного партнерства між США та Україною: онлайн-презентація звернення

10 березня, 14:55

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Спікери звернуться до урядів обох країн з рекомендаціями щодо співпраці

У середу, 10 березня, о 15:00, Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", проводить презентацію документа, який називається "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною".

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З американської сторони підписантами стали Френсіс Фукуяма, ексзаступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу, колишні посли США в Україні Джон Гербст, Марія Йованович, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор, а також члени Конгресу США, високопоставлені дипломати і відомі експерти.

Серед українських підписантів звернення – голова Київського безпекового форуму і прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, співголова Львівського форуму безпеки і заступниця голови Верховної Ради України в 2014-2019 роках Оксана Сироїд, колишні секретарі РНБО України Володимир Горбулін, Олександр Турчинов і Андрій Парубій, голова комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадські діячі Йосип Зісельс і Мирослав Маринович, дипломати Володимир Огризко, Данило Лубківський, Валерій Чалий, Костянтин Єлісєєв, Володимир Василенко, Юрій Щербак, Олег Шамшур, Олександр Моцик, Володимир Хандогій, Роман Безсмертний, а також народні депутати з фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина".

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Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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США безпека Арсеній Яценюк Украина
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