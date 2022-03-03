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15 українських військових отримають звання "Герой України". Які подвиги здійснили бійці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 05:32
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Більшість із нагороджених віддали життя за Україну та своїх товаришів по службі – кому і за що дали нагороду
15 українців отримають звання "Герой України"
15 українців отримають звання "Герой України" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15-ти військовим. Деяким із них посмертно.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Кому вручили "Героя":

  • Старшому лейтенанту Максиму Білоконю. Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника.
  • Підполковнику Олександру Капічуну. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.
  • Солдату Олександру Лук'яновичу. Посмертно. Під час бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
  • Молодшому сержанту Михайлу Несольоному. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей.
  • Солдату Андрію Нікончуку. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
  • Лейтенанту Віталію Сапилу. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
  • Головному сержанту Олексію Сенюку. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
  • Лейтенанту Владиславу Українцю. Посмертно. Прикрив догляд своїх при наступі ворога.
  • Майору Степанові Чобану. Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
  • Майору Ігореві Михальчуку. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
  • Полковнику Сергію Мусієнку. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.
  • Лейтенанту Євгену Пальченку. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
  • Майору Владислав Прокопенко. Керівник танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат.
  • Підполковнику Павлу Федосенко. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
  • Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху. Героїчна участь у обороні Херсонської області.

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