1992-й: човникарі, рекет, Кучма-прем'єр й інші прикмети другого року Незалежності

У другий рік незалежності Україна зіткнулася з новими поняттями – човникарством та рекетом, а на чолі уряду став маловідомий директор з Дніпра

Чим запам’ятався 1992 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

На другому році незалежності українці пережили гіперінфляцію та познайомилися з бізнесом, рекетом і "човникарством" – про ці та інші особливості 1992 року розповідаємо у продовженні проєкту "Україна, яку будуємо ми", присвяченого тридцятій річниці незалежності.

Нова реальність

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Тризуб і жовто-блакитний прапор. Свій перший рік незалежності Україна почала символічно – позбулася радянських символів і затвердила тризуб і синьо-жовтий стяг новими гербом і прапором.

Купоно-карбованці. Позбулася незалежна Україна й радянської валюти: замість рублів з'явилися купоно-карбованці. На початку 1992-го за один купон можна було придбати буханець хліба, а вже наприкінці року – доводилося платити за нього цілий пакет. Українці жартома прозвали перші українські гроші – фантиками.

Гіперінфляція та бартер. У той рік засинали бідними, прокидалися – ще біднішими: на початку 90-х усе з'їдала інфляція.

"Можеш целофановий кульок подарувати отих купонів. Все рівно їх так багато, шо ти не знаєш, шо з ними робити", – розповідає співак Павло Зібров.

Артист пригадує, як ейфорія від незалежності змінилася "шоковою терапією": колись потужні підприємства зупинилися, люди місяцями не бачили зарплат. Натомість за роботу з ними розраховувались продукцією. Зібров каже, що якось за концерт отримав живих свиней та цілий мікроавтобус горілки.

"Грошей не можемо вам заплатити, давайте по бартеру. Кажу – шо? Ну, дамо вам горілки стільки, скільки вивезете. Це ж обмінна валюта – горілка. – І на що обмінювали? – На сорочку, теніску. Ящик горілки – в тебе є джинси фірмові", – поділився співак.

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Човникарі та бізнес. Від остаточного зубожіння українців рятував закордон. 1992-го залізна завіса впала і люди масово поїхали до Європи продавати звичні для нас товари утридорога.

"Молотки, зубила, інструменти, гайкові ключі... Болгарка – у нас можна було купити за 50 карбованців, а в тій же Польщі за неї давали 200 доларів. А за 200 доларів сім'я могла рік безтурботно жити!" – стверджує торговець Юрій Тира.

Рекет. Однак недосвідчені комерсанти часто ставали здобиччю рекетирів.

"Покажи гаманець – забирали все, віддавали тобі на поїсти і додому доїхати. Це в кращому випадку. А могли і по голові відлупцювати", – згадує Юрій Тира.

Та попри ризики, торгівлею заробляли на життя мільйони українців.

Лосини та начоси. Країну заполонив яскравий, хоч і неякісний, імпорт, разом з яким увірвалася нова мода зокрема лосини та начоси.

"Тоді на будь-якій дискотеці в таких речах можна було бути королевою", – показує лосини Наталя, якій у 1992-му було 13 років.

Волосся завивали розжареною плойкою, начісували й закріплювали не лаком, як зараз, а приготованим власноруч цукровим чи пивним розчином.

"Її треба було залити розчином до такого ступеня, щоб вона була дубова. Боже, як я так ходила?!" – згадує жінка.

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Кучма-прем’єр. У країні, яка потерпала від бідності та бандитизму прем'єр-міністром у 1992 році призначили маловідомого депутата й екс-директора заводу "Південмаш" Леоніда Кучму. На пів року він отримав надзвичайні повноваження, аби врятувати економіку.