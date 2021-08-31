1996-й: гривня, ухвалення Конституції, інтернет та інші прикмети шостого року Незалежності

Того року Леонід Кучма фактично ультиматумом змусив депутатів ухвалити Основний закон, а українці нарешті розпрощалися з мішками купоно-карбованців

Артефакти шостого року незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Для України 1996-й став передусім роком власної валюти і Конституції, а також найбільша кількість олімпійських медалей. Про один зі знакових для нашої країни періодів, згадав у проєкті "Україна, яку будуємо ми" кореспондент "Сьогодні" Єгор Логінов.

Справжні гроші

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У 1996-му на зміну мільйонним купюрам купоно-карбованців прийшла гривня. У Києві будують фабрику з друкування паперових банкнот, а монети виготовляють на луганському патронному заводі. У гривню одразу переводять ціни, тарифи на комуналку, зарплати, пенсії, банківські вклади громадян.

"Основний удар з обміну грошових коштів взяв на себе Ощадбанк. Але й комерційні банки також обмінювали кошти. Люди побоювались нововведень, маючи негативний попередній досвід. Проте результат був красномовніший. Грошова реформа сповільнила інфляцію і зупинила стрімку девальвацію", – розповідає Сергій Черненко, голова правління банку ПУМБ.

Перераховують гроші за курсом 100 тисяч карбованців за одну гривню, без обмежень та конфіскацій. Українці звикають до майже радянських цін. За одну гривню можна купити дві буханки хліба. Проїзд у київському транспорті замість 40 тисяч карбованців коштує 40 копійок.

Із полегшенням зітхає насамперед бізнес. Часи, коли гроші за великі партії товару доводилось рахували гроші вручну кілька годин, відійшли у минуле

"Я тоді займався і взуттям, і товарами народного споживання – привозили мішки. Ми запропонували їх зважувати. Тобто взяли якусь суму, еквівалентну тисячі доларів, – зважили. У нас були прості ваги, електронні", – ділиться підприємець Олег Зайцев.

Але до гривні ставлення спочатку було обережне – отримавши виручку за товар, одразу бігли купувати аудіо- та відеотехніку або міняти на долари. Попри встановлений курс – одна гривня вісімдесят копійок за "зелений" – українці за звичкою перераховують усе в американській валюті.

Конституція

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В 96-му Україна отримує і нову Конституцію. Після тривалих дебатів між політичними силами президент Леонід Кучма висуває Раді ультиматум: або домовляєтеся щодо кожного пункту – або питання виносять на загальнонаціональний референдум. Голосування триває майже добу. Вранці 28 червня "за" проголосувало 315 народних депутатів.

"Академік Вернадський" в Антарктиді

У лютому британська антарктична служба передає свою станцію "Фарадей" Україні за символічну ціну в один фунт стерлінгів. Її назвуть "Академік Вернадський" – на честь першого президента Академії наук України. Про передання домовлявся дипломат Сергій Комісаренко.

"Попросив при зустрічах з міністром закордонних справ і з міністром фінансів – чи не можна було б так зробити, щоб те ж, що збирались вони продати, щоб зрештою Україні подарували у зв’язку з тим що Україна зовсім молода держава у нас ще дуже погано працює економіка. Вони перевірили – чи Україна спроможна проводити там наукові дослідження", – розповідає Сергій Комісаренко, науковець, перший посол України у Великій Британії (1992-1998).

"Польові дослідження з українського сексу"

Книга Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" стає першим літературним бестселером незалежної України. Роман викликав бурхливі та суперечливі реакції критиків та читачів за відверті еротичні сцени та сміливі міркування про жіночу ідентичність.

Зрештою твір переклали п'ятнадцятьма мовами – абсолютний рекорд для незалежної України.

Олімпіада в Атланті

Улітку українці зривають оплески на Олімпіаді в Атланті – 23 медалі, з них 9 найвищого ґатунку. Інеса Кравець встановлює новий олімпійський рекорд у потрійному стрибку. Володимир Кличко – найкращий боксер у суперважкій вазі.

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Але справжня героїня Олімпіади – 18-річна Лілія Підкопаєва: дві золоті та одна срібна медалі у спортивній гімнастиці.

Відродження футболу

Починається справжнє відродження вітчизняного футболу. Нова сторінка в історії донецького "Шахтаря" – президентом клубу стає Рінат Ахметов. Клуб отримує сучасну інфраструктуру. Створюють дитячо-юнацька школу, будують нову базу.

Стадіон "Шахтар" реконструюють відповідно до норм УЄФА. Невдовзі саме донеччани покладуть край десятирічній гегемонії київського "Динамо", відібравши у нього золоті медалі чемпіонату.

"Сезон 96-97-го у нас вийшов відправною точкою. Тому що в історії клубу ми перший раз зробили дубль. Тобто ми виграли кубок України і взяли медалі, хоч і срібні. І вже потихеньку, з приходом Ріната Леонідовича, почали піднімати планку, тобто вже почали вести розмови, щоб стати першими в Україні", – каже Дмитро Шутков, гравець "Шахтаря" (1992–2008).

Інтернет та мобільний зв’язок

У 1996-му в Україні починається ера інтернету. Вітчизняні веб-сайти створюють вже у національному домені ".ua"

"Укртелеком створив у Києві перший транзитний інтернет-вузол, що з’єднав Україну по оптичній лінії зв’язку з інтернет-вузлом у Лондоні. Відтоді українські підприємства та державні установи а згодом і мешканці України могли користуватися доступом до так званого комутованого доступу до всесвітньої мережі Інтернет", – розповідає Юрій Курмаз, генеральний директор АТ "Укртелеком".

Посилюється конкуренція і на ринку мобільного зв’язку. Із 96-го потужному оператору UMC доведеться змагатись за ціною та якістю із двома новbми гравцями – Golden Telecom та DCC, який у майбутньому стане частиною мерtжі LIFE. В останню інвестував Рінат Ахметов.

"Українцям це дало максимальну можливість спілкування, оперативність вирішення різних питань, оперативність у бізнесі, передачі даних – це просто революція була в той час для України з появою мобільного та стільникового зв'язку", – каже Валерій Степаненко, президент компанії DCC-LIFE (1995-2005).

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