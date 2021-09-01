1997-й: розділення Чорноморського флоту, тамагочі, маршрутки та інші прикмети сьомого року незалежності

Того року поряд з комунальним транспортом в українських містах з’явилися маршрутки, а Єльцен із Кучмою поділили Чорноморський флот

Події сьомого року незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьомий рік незалежності – золотий рік дев'яностих. Час відеокасет, речових ринків і вуличних таксофонів. А ще стабільності та зарплат у "у конвертах". І саме в 1997 році у країні з’явилися маршрутки, українці пізнали віялові відключення, а у дітей з’явилася нова популярна іграшка тамагочі. Про ці та інші особливості 1997 року розповідаємо у продовженні проєкту "Україна, яку будуємо ми", присвяченого тридцятій річниці незалежності.

Малий бізнес

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У ті роки дали зелене світло малому бізнесу і приватні перукарні, магазинчики, кафе, автомайстерні, фотоательє почали активно з'являтися 1997 року.

"В те годы открыть какое-то предприятие было совсем не сложно. Очень многие друзья, которые держали фотоателье позакрывали дело, потому что не выдержали конкуренции. Мне удалось продержать его до сегодняшнего дня – это просто бизнес для души", – ділиться Валерій Червінський, власник фотоател'є.

У той же час на дорогах поруч з комунальним поїхав новий вид транспорту – маршрутне таксі, чи простіше – "маршрутки".

Великі ж капітали у цей час заробляли переважно на зовнішній торгівлі. На експорт йшли металургійна та сільсько-господарська продукція. До нас – нафта й газ.

Енергетична криза

Водночас усередині країни – назрівала енергетична криза. Держава не квапилася запроваджувати прозорий енергоринок – і у галузі панували тіньові розрахунки, бартер або борги. Запаси вугілля на ТЕС зменшилися до критичної межі. В усій країні почалися так звані "віялові відключення".

"На початок опалювального сезону 97-98 років електроенергетика не змогла забезпечити баланс споживання і виробництва. Починає працювати автоматична частотна розгрузка енергомережі, тобто автоматично відключаються споживачі, незалежно від того, хочуть цього диспетчери чи ні", – розповідає Іван Плачков, міністр енергетики України (1999, 2005-2006)

Леонід Каденюк

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У 1997 році стає відомим ім'я першого астронавта незалежної України – Леоніда Каденюка, який на борту американського шаттлу "Коламбія" досліджував вплив невагомості на розвиток рослин.

Голова громадської ради Державного космічного агенства України Едуард Кузнєцов був у комісії, яка упродовж двох років з тридцяти претендентів прискіпливо обирала того самого.

"Привернув увагу до себе тим, що він по-перше виходець з України. Ми дізналися що він (Каденюк. – Ред.) з дитинства зі шкільних років мріяв бути космонавтом. У 20-х числах травня 1997 року було визначено двох кандидатів. Він був льотчиком-випробувачем 54 типів літаків військових, тобто надзвичайно кваліфікований", – розповів Кузнєцов.

Розділення Чорноморського флоту

У травні, після складних перемовин, які мало спричинили військовий конфлікт, Київ та Москва розділили Чорноморський флот. Президенти Борис Єльцин і Леонід Кучма уклали "Великий договір".

Росії на 20 років віддали в оренду три бухти у Севастополі, за це щороку Україна отримує по 97 мільйонів доларів. Гроші йдуть на покриття боргів за газ.

За договором обидві країни – стратегічні партнери, які гарантують одна одній – непорушність кордонів. За 17 років Росія про свої обіцянки забула...

Розвиток поп-музики

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У цей час у країні бурхливо розвивається поп-музика: альбом "Так просто" Ірини Білик. Перший україномовний альбом гурту "Вхід у змінному взутті" з Потапом. Реп-треки українською мовою – це щось нове та незвичайне на ринку музики.

Звідусюди лунало і "Весна, весна прийде, весна, весна вгамує!" гурту "ВВ". Того ж року свій перший альбом, та супер-популярну "Ла, ла, ла" записала і Наталя Могилевська.

"Мені здається, найкращі роки були кінець 90-х – початок 2000-х. Це період розквіту і неймовірні концерти величезні. І мої перші альбоми припали на цей період. Це народження нової української хвилі і взагалі нового українського шоу-бізнесу і ми його творили своїми руками", – згадує співачка.

Тамагочі

Японська забавка людства – іграшка тамагочі. Це мрія кожної дитини – віртуальний домашній улюбленець, проте примхливий.

Коли Тамагочі пищало, доводилося кидати усе – адже час годування. За два роки таких забавок по всьому світові продали понад 40 мільйонів.

Вєрка Сердючка

У 1997-му вся країна реготала над народними жартами Вєрки Сердючки в "СВ-шоу" по телевізору. Неймовірно проста концепція – полюбилася глядачам.

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У "купе" до "провідниці Вєрки" приходять поговорити про життя зірки. Разом з базікою Вєрою атмосферу створює мовчазна красуня Геля. Тодішні перли Сердючки багато хто пам'ятає й досі.

Більше про наш 1997 рік дивіться у сюжеті: