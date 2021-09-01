1998-й: вбивство Гетьмана, "Ланоси", протести шахтарів та інші прикмети восьмого року незалежності

Того року сталося перше гучне політичне вбивство в незалежній Україні та відбулося кілька аварій на шахтах, які забрали життя десятків гірників

Події восьмого року незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Убивство Вадима Гетьмана і перший грандіозний інвестиційний проєкт на Авто-ЗАЗі. Поки увесь світ обговорював бомбардування Іраку і плями на сукні Моніки Левінські, українські шляхи заполонили перші українські іномарки – "Ланоси". Про ці та інші особливості 1998 року у продовженні проєкту "Україна, яку будуємо ми", присвяченого тридцятій річниці незалежності нашої держави розповіли Валерія Шапоренко та Всеволод Прокоф’єв.

Спрощене оподаткування

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У 1998-й Україна увійшла із відносною економічною стабільністю. Набирає сил малий та середній бізнес. Підприємці вже здатні не лише забезпечити себе, а й дати роботу іншим. І хоча влада досі з підозрою дивиться на приватний бізнес, та зрештою погоджується на спрощене оподаткування.

Нова система спрацювала: лише за рік – понад мільйон нових робочих місць і втричі більші надходження до бюджету.

Роман Марченко із однокурсником тоді рік як заснували юридичну фірму. Згадує – роки були скрутні, але водночас – великих можливостей.

"Рішення створити власну юридичну фірму тоді було авантюрою. Це було сміливе рішення і тільки студенти, яким нічого втрачати, можуть на це зважитися. Першим нашим справжнім офісом було невелике нежитлове приміщення в житловому будинку – ми його розділили на дві частини. У мене був офіс без вікна – з цього починалася наша фірма", – каже співзасновник юридичної фірми.

"Ланоси"

У людей дедалі більшає грошей, а отже – зростає й попит на те, що раніше вважали розкішшю. Вітчизняний автопром не забарився – з’являються нові "народні автомобілі" – "Таврія", потім "Славута". 1998-го з конвеєра "АвтоЗаЗу" зійшли 11 тисяч авто.

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Невдовзі надходить черга "Ланосів". Автомобіль швидко став народним і особливо припав до душі таксистам.

Вибори до Ради

Того року українці обирали не лише нові авто, а й нових депутатів. Вибори до парламенту вперше проводять за змішаною, пропорційно-мажоритарною системою.

До Ради пройшли вісім партій, найбільше голосів набрали комуністи. Нині ця партія заборонена, а тоді за них проголосував щочетвертий українець.

Неочікувано бар’єр у чотири відсотки долає Партія зелених – завдяки телевізійній рекламі. До парламенту ці депутати приїдуть на велосипедах, щоб потім пересісти на автівки.

Вбивство Гетьмана

Запам’ятався 1998-й і гучним політичним убивством. Банкіра та колишнього нардепа Вадима Гетьмана застрелили в ліфті його будинку.

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За 5 років убивця отримає довічне ув’язнення. А от замовників так і не знайшли.

Аварії на шахтах та протести гірників

Гинули не лише політики. У квітні 1998 року аварія на шахті Скочинського забрала життя 63 гірників. У травні через вибух на шахті Петровська загинули шестеро, у серпні ще одна аварія, і знову – 24 смерті. При цьому шахтарі, які щодня ризикують, змушені місяцями працювати майже безкоштовно. Зарплату, якщо й дають, то по два-три відсотки.

Навесні терпець урвався, гірники Західного Донбасу зупиняють роботу на всіх копальнях та виходять на акції протесту. Але влада їх не чує, тому тисячна колона пішки рушає на Київ.

"Пішли чому – тому що вже було соромно дивитися дружинам і дітям в очі. Терпіли вісім місяців – все терпіння закінчилося. Коли ми підійшли до міста, там виплачували зарплату. Навіщо це робили – щоб нас не підтримали. Це могло вирости в серйозний протест. Влада це розуміла", – розповів учасник шахтарських протестів Тарас Корольов.

Гроші шахтарям Західного Донбасу виплатили. А за місяць застрайкували в Луганській області. Проте у День Незалежності демонстрантів жорстоко розігнав "Беркут" – це був перший випадок у незалежній Україні, коли силовики били протестувальників кийками та труїли сльозогінним газом. Однак придушити протест не вдалося, він тривав до середини грудня.

З відчаю робітник Олександр Михалевич підпалив сам себе. За три дні після його загибелі із шахтарями розрахувалися повністю.

Паводок на Закарпатті

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А жителі Західної України – 1998 року потерпали від катастрофічної повені. Через сильні дощі з берегів вийшли кілька річок. Під водою опинилася третина Закарпатської області. Загинули 17 людей, 20 тисяч втратили будинки.

Інфляція та кредит МВФ

Наприкінці літа ще один удар – економічний. Росія оголошує дефолт – країна не змогла розрахуватися із зовнішніми боргами – рубль знецінився вчетверо. А українська економіка залежна від Росії – туди йде третина експорту. Тому гривня теж дешевшає – вдвічі, а з нею знижується і купівельна спроможність людей.

"Це був урок, що ти повинен бути готовий до всього в будь-який момент. Те, що тобі здається стабільним, усталеним – ніяких гарантій бути не може. Але що поробиш – це наша держава, і ми розвивалися разом із нею", – згадує Роман Марченко, співзасновник юридичної фірми.

Курс долара зростає від двох до чотирьох гривень. Однак Україні вдається уникнути дефолту, зокрема – через кредит від МВФ. А людям знову доводиться звикати до життя в умовах кризи. Втім, порівняно з початком 90-х, оговталися від неї вони значно швидше.

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