2-метрові замети снігу відрізали від цивілізації десятки сіл у Карпатах, як виживають місцеві жителі?

У чотирьох областях через заметілі та ожеледицю рух вантажівок трасами досі заборонений. Не пускають фури в Івано-Франківській, Волинській, Одеській областях та на Рівненщині. У кучугурах потопає Прикарпаття. Снігові замети подекуди сягають двох метрів. Дістатися окремих сіл можна лише спецтехнікою. Як живуть там місцеві?

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Про це для новин "Сьогодні" розповідає Наталя Фармус.

У районі Городенки Івано-Франківської області дорога закінчується і починаються снігові перемети. Подекуди їх висота сягає двох метрів. По той бій від снігу – десяток населених пунктів. Та до найближчого села – неповних 30 кілометрів. Добратися туди можна лише на машині рятувальників. Спеціальний снігоболотохід за день здійснює чотири-п'ять виїздів. Відколи почалися снігопади, МНСівці вже врятували не одне життя.

Громадський транспорт тут не їздить. Селяни годинами добираються на роботу пішки. Марія Сливка розповідає, що вони беруть з собою термос з чаєм чи кавою, бутерброди, перекушують біля каплички святої Матінки Божої і йдуть далі.

Пані Ганна з села Семаківці на Прикарпатті вже третій день майже не покидає свого подвір’я. Пече хліб – бо ж у місцевому магазині його давно розкупили.

Відео: Сьогодні

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А от Дарина Осадчук снігу рада. Каже, це добре, бо буде волога в грунті, і буде врожай.

Та двом молодим мамам не до радощів – їхні діти заслабли, температура 39, ніхто не був готовий до такого, нема дитячого харчування. Їм прийшли на допомогу рятувальники.

Рятувальникам вдячна і Галина Юнчак. Адже її невістка ледь не народила первістка удома. Почалися перейми, всі були перелякані, викликали швидку, швидка сказала подзвонити рятувальникам на 101. Тож жінку вчасно довезли в райлікарню.

Речниця Управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович розповідає:

"Тільки за минулі вихідні було шість виїздів, де людей доправляли до центральних лікарень з підозрою на CIVID-19, на плановий гемодіаліз, а також двох породіль доставлено до медичних закладів області".

Снігопади трохи послабшали. Однак, як твердять синоптики, не вщухнуть – найближчі дні теж сніжитиме.

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Нагадаємо, у Гідрометцентрі прогнозують, що найближчими днями на Прикарпатті вночі температура падатиме до -10-15 °С.

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