2001-й: прорив в медицині, приїзд Папи, Україна без Кучми і інші прикмети 11-го року незалежності

Саме в цьому році в повітряному просторі України зник пасажирський літак ТУ-154 з людьми на борту

Приїзд всесвітньо відомого музиканта Стінга до Києва, візит Папи Римського і "чорний" день для всього демократичного світу – початок світової війни з тероризмом. А ще протести проти Кучми і відставки в уряді. Про ці та інші особливості 2001 року – в продовженні проекту "Україна, яку будуємо ми", присвяченого тридцятій річниці незалежності нашої держави.

Стінг почав своє світове турне з України

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У травні всі розмови на вулицях або в метро столиці були саме про приїзд світової зірки до Києва. Стінг дав два концерти в столиці.

Візит Папи Римського

У червні цього року Україну вперше відвідав Папа Римський – Іоанн Павло II.

"Я не прибув сюди з намірами прозелітизму, але для того, щоб засвідчити Христа разом з усіма християнами кожної церкви", – так прокоментував свій візит понтифік.

Приїзд Папи тоді викликав величезний ажіотаж – всюди, де він мав проїхати, його чекали величезні натовпи. Понтифік пересувався на спеціальному автомобілі, який в народі називають "папамобіль". У ньому Папа їхав стоячи – для цього в авто була встановлена спеціальна конструкція з куленепробивного скла.

Примітно, що до приїзду понтифіка готувалися два роки.

"У Львові він жив в митрополичих палатах і для нього була підготовлена ​​окрема кімната. Загалом він був надзвичайно скромний в побуті", – розповів нам Михайло Перун, колишній співробітник пресслужби католицької церкви.

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Приїхав же понтифік в Україну на запрошення президента Леоніда Кучми і пробув в нашій країні п'ять днів.

Зима без відключень опалення

Зиму в цьому році Україна зустріла вже без звичних відключень – завдяки змінам в енергоринку: бартерні розрахунки припинили, а державний контроль за грошовими потоками – значно посилили.

Україна без Кучми

Тим часом в Києві почалися акції проти президента Леоніда Кучми. Щоб звільнити від наметів головну площу столиці, влада почала масштабну реконструкцію Майдану. Роботи тривали два роки і обійшлося киянам у кілька мільярдів гривень.

Саме тоді на зміну звичним з радянських часів фонтанам приходять скляні конструкції і монумент Незалежності, який у народі почали називати "Галя".

Відставки в уряді

У день народження Тараса Шевченка опозиціонери намагалися не пустити президента Кучму покласти квіти до пам'ятника Кобзарю. Тоді бійка переросли в жорсткі сутички. Тоді ще прем'єр-міністр Віктор Ющенко разом з президентом і спікером засудили насильство, але це не врятувало його від відставки вже через півтора місяці.

Зникнення літака над Чорним морем

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На початку жовтня українців шокує новина – над Чорним морем, в повітряному просторі України, зник пасажирський літак ТУ-154. Він прямував з Тель-Авіва до Новосибірська, а на борту перебували 80 людей. Саме в цей час в акваторії Чорного моря проводилися навчання з протиповітряної оборони. Головною версією відразу стало потрапляння в літак бойової ракети.



Примітно, що на озброєнні української армії ракет такої дальності не було, а Росія свою участь в навчаннях не визнала. У підсумку – Міждержавний авіаційний комітет так і не зміг знайти істину, а Україна добровільно виплатила родичам загиблих більше 15 мільйонів доларів.

Прорив в медицині

20 січня цього року запам'яталося справжнім проривом у вітчизняній медицині – Борис Тодуров провів свою першу операцію з пересадки серця.

На жаль, пацієнт прожив два тижні і помер від ниркової і печінкової недостатності, але в наступні роки вітчизняні лікарі цілком опанували такі складні операції.