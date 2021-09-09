2006-й: газова війна, "Еліта-центр", Донбас Арена та інші прикмети 16-го року незалежності

Проєкт " Україна, яку будуємо ми" згадує все про становлення та розвиток незалежності України

Визначні події 2006 року. Колаж "Сьогодні"

Російські газові війни, ошукані інвестори Еліта-центру, а також перші соцмережі та газова війна. Про ці та інші особливості 2006 року – у продовженні проєкту "Україна, яку будуємо ми", присвяченого тридцятій річниці незалежності нашої держави.

Перша газова війна

2006 рік розпочався для країни з газової війни. Без жодних попереджень основний на той час український постачальник блакитного палива – Росія – вперше прикрутила вентиль та зменшила обсяг транзиту до України на третину. Та ще й ультимативно підвищила ціну.

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Під ударом опинилися південно-східні регіони: Харківська, Луганська, Донецька та Дніпропетровська області – де розташовані шахти, заводи й потужне виробництво. А мільйони людей серед зими ризикували мерзнути у власних квартирах.

"Газпром" точно готувався до такої задачі – зупинити транспорт із подальшим шантажом. Населення без тепла, промисловість без газу, вся інфраструктура могла дуже сильно постраждати", – згадує Юрій Зябченко, головний інженер, оператор газотранспортної системи України.

Відповідь українського уряду була несподіваною. Завдяки професіоналізму вітчизняних фахівців вдалося увімкнути реверс і пустити блакитне паливо із заходу на схід – лише це врятувало Україну від льодовикового періоду.\

Крижаний Алчевськ

Чим могла закінчитися газова війна за кілька мІсяців показала комунальна катастрофа в Алчевську на Луганщині. Через прорив тепломережі без опалення лишилися 120 тисяч жителів промислового мІста. У льодяних оселях вони виживали майже місяць.

"Еліта-центр"

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Поки на сході намагались відігріти Алчевськ, у Києві сталась інша катастрофа. Луснула будівельна бульбашка під назвою "Еліта-центр". Організатор афери Олександр Шахов забрав усі гроші та втік із країни. Без заощаджень та даху над головою лишилися тисячі людей.

"Ось тут повинен був стояти будинок по вулиці Сталінграда, 7б. Я спокійно і з чистою совістю відніс і здав гроші, вніс усі 80 тисяч доларів за трикімнатну квартиру", – розповідає Валерій Сізик, ошуканий вкладник "Еліта-центру".

Аферисти зібрали понад 100 мільйонів доларів. Організатора "Еліта-центру" таки упіймали і судили. Утім Шахов зняв електронний браслет і втік з-під домашнього арешту, а згодом і з країни. А люди й досі чекають на свої квартири.

"Льоня-космос"

Кошти фігуранти справи "Елыта-центру" відмивали через рахунки банку, власником якого був Леонід Черновецький. Кияни його називали ще "Льоня-космос". І саме 2006-го він балотується і перемагає на виборах мера столиці.

"Донбас Арена"

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Улітку почалися масштабні роботи зі зведення "Донбас Арени". За три роки вона стала першим у Східній Європі стадіоном категорії "Еліт", який вміщував більш як 52 тисячі уболівальників.

"Шахтар" теж того року показував неймовірні результати. Апофеозом сезону став "золотий матч" із київським "Динамо".

"Коли граєш весь чемпіонат і наприкінці чемпіонату немає переможця, є ще один м'яч – і хто стане чемпіоном України. Ось це було для мене найбільшим фіналом у моєму житті тоді. Ми готувалися до цього рік, працювали рік, були одна команда, одна сім'я і врешті-решт заслужено виграли чемпіонат України", – згадує Даріо Срна, гравець ФК "Шахтар" (2003-2018 рр.).

Нові стандарти бізнесу SCM

Великий крок до змін робить і бізнес. Впроваджують нові стандарти управління. Компанія SCM однією з перших в Україні приєдналася до Глобального договору у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Це означає – побудова цивілізованих трудових відносин з працівниками, дотримання прав людини та боротьба з корупцією.