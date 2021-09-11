2007-й: Кредитний бум, розпуск парламенту та "Раша, гудбай" – чим запам'ятався 17-й рік Незалежності

Проєкт "Україна, яку будуємо ми" згадує все про становлення та розвиток незалежності України

Сердючка на Євробаченні, Тимошенко - прем'єрка і спікер Яценюк - визначні події 2007 року. Колаж "Сьогодні"

Споживчий бум, перший безкнопковий телефон, супутникові тарілки та Сердючка на "Євробаченні" – все це ми побачили у 2007-му році. Проєкт "Україна, яку будуємо ми" продовжує згадувати визначні події нашої Незалежності.

"Лаша-Тумбай" чи "Раша, гудбай"?

Вєрка Сердючка зриває овації на Євробаченні. Із піснею Dancing Lasha Tumbai посідає друге місце і надовго свариться з Росією. У запальних куплетах північні сусіди почули слова "Раша, гудбай".

Розпуск Ради

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Політика нагадує мильну оперу. Протистояння між президентом Ющенком та парламентом, де більшість мала "Партія регіонів", завершується тим, що президент уперше в історії Незалежності підписує указ про розпуск Ради. Політичні опоненти виводять на столичні вулиці своїх прихильників, депутати відмовляться від мандатів – шоу триває.

Парламентські вибори завершуються черговою зміною влади. Верховну Раду очолює 33-річний Арсеній Яценюк, прем'єр-міністром – вдруге стає Юлія Тимошенко.

"Тоді була сформована коаліція і дехто хотів, щоб мій останній голос, це був 226-й голос за призначення Юлії Тимошенко прем'єром, щоб він не був відданий за її призначення. Це була би політична зрада", – зазначає Яценюк.

Велика приватизація

Але попри політичну колотнечу відновлюється велика приватизація. Держава продає підприємства, яким сама не може дати ради. На певний час повідомлення про динаміку курсу акцій стали основними бізнес-новинами дня. На торги виставили пів десятка державних підприємств. Більшість – були збитковими.

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Компанія ДТЕК купує блокувальний пакет акцій підприємства "Дніпроенерго", яке мало мільярди гривень боргів. ДТЕК не лише погасив усю заборгованість перед кредиторами, а й інвестував у "Дніпроенерго" ще мільярд, у такий спосіб врятувавши компанію від банкрутства.

"Ми змогли провести реконструкції на всіх трьох електростанціях, які входили в компанію "Дніпроенерго". З приходом ДТЕК почала зростати зарплата і перейшли на грейдингову систему оплати праці, вона передбачає щорічне підвищення зарплати. Зарплата у нас була одна з найвищих в регіоні", – згадує генеральний директор ДТЕК Дніпроенерго Сергій Дегтяренко.

Катастрофа за катастрофою

Владі тим часом усе важче впоратися з управлінням країною. Надзвичайні ситуації стаються одна за одною. На Львівщині перекинулися кілька цистерн із фосфором, які миттю спалахнули. Отруйну хмару диму понесло на довколишні села, евакуювали близько тисячі людей.

Наймасштабнішою в історії України стала аварія на донецькій шахті імені Засядька. Знову вибух метану. Загинули 106 людей – гірники та рятувальники.

Кредит на все

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Країну охоплює справжній бум споживчого кредитування. Дозволити собі раніше недосяжне могли ті, у кого була "біла зарплата". Люди брали на виплат мобільні телефони, побутову техніку та автівки. Ольга із чоловіком тоді встигли узяти і квартиру, і авто у кредит. На цій машині їздить досі.

Кредити брали у доларах. Курс валюти був стабільним, відсоткова ставка низька, а зарплата загалом дозволяла. Те, що отримували її у гривнях – тоді геть не бентежило.

"Те, що був бум, воно додало нам сміливості це робити. Купуєш квартиру, потім машину і ти такий весь на коні. В той момент я вважала, що так буде завжди", – каже жителька Києва Ольга Галушка.

Таких, як Ольга, тоді було чимало. За темпами приросту споживчих позик Україна посідала чи не перше місце у Східній Європі. І мало хто здогадувався, що вже наступного року країну, як і увесь світ, охопить фінансова криза.