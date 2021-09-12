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2009-й: перша велика епідемія, газова війна з Росією та Кубок УЄФА – чим запам'ятався 19-й рік Незалежності

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
12 вересня, 22:29
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Проєкт "Україна, яку будуємо ми" згадує все про становлення та розвиток незалежності України
Найбільш значимі для України події 2009 року. Колаж "Сьогодні"
Найбільш значимі для України події 2009 року. Колаж "Сьогодні"

Перша паніка через хворобу, черги по медичні маски і тотальне банкрутство – такими подіями був насичений 2009 рік в Україні. Але були і новини добрі, згадує проєкт Україна, яку будуємо ми, і серед них – єврокубок вперше в українського клубу.

Перша серйозна епідемія

У 2009 році стикнулися з H1N1, так званим свинячим грипом, – першою серйозною епідемією останніх десятиліть.

"Перший день я пам’ятаю просто шикарно. Привезли хворого, із села – він був не зі звичайним ГРЗ. Це не була гостра респіраторна інфекція з пневмонією, пневмонія так швидко не розвивається. А це буквально як снігова буря. Він ще прибув такий, під вечір ще гірший, наступного дня він вже був дуже тяжкий. Це перший раз, що ми стикнулися з цим. Він, на жаль, не вижив", – згадує завідувачка інфекційного відділення Переяслав-Хмельницької ЦРЛ Ольга Рондзиста.

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Незрозумілий діагноз, надважкий перебіг хвороби, немає протоколів лікування та й, власне, самих ліків. І тоді – це запам'ятали усі – прилітає літак, його зустрічає тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко. У літаку препарат "Таміфлю" – він, до речі, досі є в протоколах лікування.

Згадуючи 2009-й, лікарі порівнюють його з нинішнім роком. Однаково складно, коли хворіє одразу нереальна кількість людей, коли незрозуміло спочатку, чим лікувати, коли не знаєш, що таке відпочинок. Але навіть у таких умовах медики знаходять краплини позитиву.

"Особливо коли виписуєш, коли приходить ну ніякий, шансів немає, а потім раз – і виписується. Це, мабуть, перекриває весь негатив", – каже лікарка.

Чергова газова війна з Росією

1 січня "Газпром" повністю припинив постачання газу в Україну. Росія вимагала погасити борги компанії "РосУкрЕнерго" – посередниці між Києвом та Москвою. Інакше "Газпром" відмовлявся підписувати договір про постачання газу в 2009-му. Окрім того, президент Ющенко наполягав, щоб ціна за тисячу кубів була не вище за 205 доларів. Росія хотіла 235. Врешті договір підписали. У ньому базова ціна була удвічі вища – 450 доларів. А ще "Газпром" продавив правило "бери або плати", тобто мільйонні штрафи для України за недобір газу.

"Він був для України відкладеною поразкою. Юлія Володимирівна піддалася на такий хід Кремля з метою побороти своїх опонентів і конкурентів. Я маю на увазі насамперед "РосУкренерго", – згадує політичний аналітик Володимир Горбач.

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У 2009 році був підписаний і транзитний контракт. А формула "бери або плати" в ньому перетворилася на "качай або плати". Саме це й допомогло Україні вже у 2017-му виграти у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі. Та колишній прем'єрці конкуренти таки помстяться – через два роки після підписання газових угод вона отримає судовий вирок. У 2009-му газове протистояння починає даватися взнаки і на рівні звичайних громадян.

"Ми працювали з Туреччиною, відправляли людей на відпочинок. Вже там виникали моменти: українські туристи – російські туристи. З цим газом всі один з одним сильно проявляли активність", – каже голова всеукраїнського руху "Фінансовий майдан" Юлія Сало.

Фінансова криза докотилась до України

Один за одним почали лускати банки, долар з 5 гривень піднявся до 8. Юля, як і тисячі українців на той момент, мала валютний кредит. За 30 кілометрів від Києва купила земельну ділянку – мріяла побудувати власне житло.

"30 тисяч доларів перший внесок ми заплатили. І 70 тисяч доларів ми взяли в кредит. Тепер, розібравшись, я розумію, що валютні кредити незаконні. Але не видавали. У гривнях – не давали", – каже Юлія Сало.

Не один українець тоді вкоротив собі віку, бо не бачив виходу з боргової ями. Юлія і сама мало не розпрощалась із життям.

"Я – одна з тих, хто теж думав про самогубство. Причому з двома маленькими дітьми. Відвела дітей до мами. І прийшла стрибати. Хтось тоді чисто випадково зателефонував – відвернули увагу", – пригадує голова всеукраїнського руху "Фінансовий майдан".

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Попереду у неплатоспроможних роки страху залишитися ні з чим, протести, життя у наметовому містечку під Нацбанком – врешті вони отримають мораторій на виселення. Але термін його дії спливає 20 вересня цього року.

Відкриття "Донбас-Арени"

У серпні 2009 року відкривається наймодерновіший стадіон Європи – "Донбас-Арена". Це був перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів категорії "п'ять зірок". Вартість його будівництва становила понад 400 мільйонів доларів.

"2009 рік – він був якось казкою, яку можна було тільки уявити або написати. Але це дійсно було в реаліях. Новий, сучасний стадіон, елітний стадіон, який вражав будь-кого, хто приїжджав на Донбас. Уявити, що в Україні й саме у Донецьку з'явиться такий стадіон і команда "Шахтар" ще й привезе на його відкриття Кубок УЄФА – ну це ніхто не міг уявити", – згадує директор телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Олександр Денисов.

Перемога "Шахтаря"

У травні 2009 року "Шахтар" перший з українських клубів здобув Кубок УЄФА.

"До цього дня всі дивилися на "Шахтар" іншими очима, а після перемоги в Кубку УЄФА – тоді почала будуватися "Донбас-Арена" в 2008 році – у 2009-му почали грати на "Донбас-Арені". Тому відразу після фіналу Кубку УЄФА перехід на "Донбас-Арену" – це підняло планку набагато, і команда почувалася дуже, дуже впевнено", – ділиться директор з футболу, екскапітан ФК "Шахтар" Даріо Срна.

Звільнення з піратського полону

Після п'яти місяців перебування в полоні сомалійських піратів екіпаж українського судна "Фаїна" нарешті опинився на волі. А міг просто загинути.

"Були різні позиції у екіпажу. Одні хотіли піднятися на повстання. Пірати погрожували їм чергами з автоматів – всі ставали повністю підконтрольними. Були пропозиції заподіяти собі смерть. У такій тяжкій психологічній ситуації ми вийшли тоді через радіо, домовилися з піратами. Психологічне напруження спало. І вони вже орієнтувалися, що вони будуть визволені", – розповідає тодішній голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Враховуючи цінний вантаж – понад 30 танків, установку "Град" та велику кількість іншої зброї – корсари зажадали викуп у 35 мільйонів доларів. Та врешті їх влаштувала сума в 3 мільйони 200 тисяч.

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