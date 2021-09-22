2019-й: Томос про автокефалію, новий Президент, купюра у 1000 гривень та інші важливі події 29-го року Незалежності

Проєкт "Україна, яку будуємо ми" згадує все про становлення та розвиток незалежності України

Українці вибирають нового президента, а у наших гаманцях з'являється нова купюра в 1000 гривень. Колаж: "Сьогодні"

Рік 2019 – Православна церква України у Стамбулі отримує Томос про автокефалію, українці обирають нового Президента та Парламент і у наших гаманцях з'являється нова купюра у 1000 гривень. Сьогодні згадуємо 2019 рік, проєкт "Україна, яку будуємо ми" продовжує згадувати визначні події нашої Незалежності.

Томос

Подія, яка збурила увесь релігійний світ! Православна церква України отримала Томос про автокефалію – самостійність помісної церкви. Документ прибув до України на Різдво, а щоб побачити його на власні очі, біля Софії Київської вишикувалась довжелезна черга.

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Оригінал Томоса широкому загалу показували лише раз, відтоді документ зберігається в архіві Митрополії за спеціальних умов – відповідної температури і вологості. А у Михайлівському золотоверхому Соборі можна побачити точну копію Томоса.

"Пергамент був оформлений на горі Афон у монастирі Ксенофон. Тобто Томос був написаний одним з монахів цього монастиря",– розповів Ієромонах Михаїл (Карнаух) насельник Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря.

73,22 відсотка – за Зеленського

Зміни почалися і у політичному житті. Тодішній відомий шоумен Володимир Зеленський заявив: іде у президенти! Запрошення Петра Порошенка на дебати нагадувало виклик на дуель. Вперше в історії країни фінальна битва за серця виборців відбулася не у телестудії, а на столичному стадіоні. А на виборчі дільниці прийшла навіть зазвичай інертна молодь.

Володимир Зеленський переміг з рекордними сімдесятьма трьома відсотками.

"Протягом свого життя я намагався робити все щоб українці посміхались, наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали",– сказав Володимир Зеленський на інавгурації.

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Зеленський під час інавгурації оголосив: розпускає парламент. А на дострокових виборах перемогла новостворена партія "Слуга народу". Так звані "ноунейми" – невідомі політики, часто без досвіду, склали першу в історії українського парламентаризму монобільшість – у 254 депутати.

Кроки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – вдалося зробити вже наприкінці червня. На лінії зіткнення біля Станиці Луганської почалося розведення українських підрозділів і проросійських формувань.

Восени – розвели війська у Золотому і селі Петрівське. Але тиша там так і не настала.

Енергетична незалежність

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2019-го Україна зробила кілька кроків до підвищення рівня безпеки та незалежності в енергетиці. На Чорнобильській АЕС ввели в експлуатацію нове укриття над четвертим енергоблоком, яке має простояти ще сотню років. Для нього використали спеціальну сталь виробництва заводів групи "Метінвест" Ріната Ахметова.

Улітку стартувала нова модель ринку електроенергії. В українців виникла змога обирати собі будь-якого постачальника кіловатів. Активно вдалися до розбудови власної зеленої генерації – зводили вітряні та сонячні електростанції. Наприкінці року компанія ДТЕК ввела в дію Нікопольську Сонячну електростанцію – найбільшу в Україні.

"Ми тут робимо великий внесок коли на протязі останніх 2 років побудували майже 1 ГВт потужностей які виробляють енергію і на сонці і вітру. Маємо амбітну ціль до 2040 року стати нейтральною компанією з точки зору викидів СО2 у атмосферу. Це є вклад компанії щоб чистіше стало повітря в усій Україні",– сказав Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК.

Електромобілі в Україні

На екологічність та економію ставили і власники авто. Україна стала одним зі світових лідерів за темпами поширення електромобілів. Щодня на електрокари у середньому пересідали зо два десятки українців.

"В місяць виходило до 15 – 20 тисяч на один бензин, але зараз з цією машиною цих питань взагалі немає. Ця машина я б так сказав, заробляє, бо в ній працює режим рекуперації коли машина гальмує то вона заряджається",– розповів Михайло Чернишов, власник електромобіля.

Попиту на електромобілі сприяла розбудова мереж зарядних станцій. Заряджати електромобіль так само просто як і звичайний мобільний телефон. Тільки зарядка в нього у кілька разів більша.

Зараз Київ, Одеса, Львів, Дніпро та Харків з’єднані мережею швидких зарядних станцій через кожні 100-120 кілометрів. І їхня кількість буде зростати.