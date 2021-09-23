2020 й: крах літака МАУ, коронавірус, інтернет в селах і інші важливі події 30-го року Незалежності

Проект "Україна, яку будуємо ми" згадує все про становлення і розвиток незалежності України

В Ірані розбився український літак, а в світі почалася пандемія коронавірусу. Фото: колаж "Сьгодні"

Коронавірус, авіакатастрофи, пожежі, землетруси, повені. 2020 рік став трагічним і складним не тільки для України. Рік, коли виникла нова реальність, і в ній ми досі живемо – з масками, антисептиками і локдаунамі.

Кореспондент "Сегодня" Олександр Махов згадав цей рік разом з людьми, які допомагали нам усім вижити, і знайшов трохи позитиву. Україна, яку будуємо МИ – заключна серія масштабного проекту до 30-ї річниці Незалежності.

Авіакатастрофа українського літака

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Чи не різдвяні свята, а всеукраїнський траур: 2020 й починається з трагедії. В Ірані збивають наш пасажирський літак, який прямував з Тегерана до Києва. 176 людина – пасажири і члени екіпажу – загинули. Іранська влада спочатку списувала катастрофу на технічні несправності, але згодом визнають – помилилися їх військові, випустили по цивільному літаку бойову ракету. Це крах стало найбільшим за всю історію української авіації, але не останній в цьому році.

Восени під Чугуєвом під час навчального польоту розбився літак з курсантами Харківського університету ВПС України. Загинули двадцять шість людина. Дивом вижив один курсант.

пандемія

Тим часом, в Китаї спалахує невідома хвороба – коронавірус. Україна терміново евакуює своїх громадян з-за кордону. Перший літак відправляється в епіцентр хвороби – місто Ухань. Разом з екіпажем і лікарями на борту єдиний український журналіст – кореспондент "Сегодня".

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Країни одна за однією закриваються на карантин. У березні – перший випадок COVID-19 в Україні, уряд вводить жорсткий карантин: закривають навчальні заклади, працівників масово переводять на дистанційний режим, зупиняють авіасполучення. Кафе і ринки теж не працюють, мільйони людей залишилися без роботи і грошей. Кількість хворих в країні щодня збільшується, лікарні перетворюються в справжній фронт, де медики ведуть боротьбу з ще невідомим ворогом.

"Це була війна. Безсонні дні і ночі, паніка, страх, страх перед невідомістю, все думали, що зараз воно закінчується. А воно не закінчується, виснаження психологічне. Але ми все разом витримали цей удар. І воно нас певною мірою гартувало ", – сказав реаніматолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Костянтин Дроник.

До боротьби з коронавірусів долучається великий бізнес. Рінат Ахметов об'єднує ресурси благодійного фонду, бізнес SCM, Метінвесту та футбольного клубу "Шахтар" і виділяє 450 мільйонів гривень на подолання недуги.

За особистим рішенням Ріната Ахметова закупили понад 300 тисяч експрес-тестів, 207 висококласних апаратів штучної вентиляції легенів, понад тисячу одиниць лабораторного обладнання, 200 тисяч засобів індивідуального захисту українських медиків.

"На сьогодні це найбільша допомога одного благодійника державній системі охорони здоров'я за весь час Незалежності України. Дуже важливо, що мова йде тільки про державних лікарнях, ми допомагаємо тільки державним клінікам по всій Україні. Від самих невеликих міст в обласних центрів. Це суперсучасне обладнання, яке не тільки рятує життя пацієнтам з ускладненнями від коронавируса, але буде ще довго вживатися для порятунку життів при інших хворобах ", – сказав директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

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Маски всюди, соціальна дистанція, антисептики, вакцинація і періодичні локдауни. коронавірус

створив нову реальність, в якій суспільне життя і робота перемістилася в онлайн.

Підприємці навчилися торгувати своїм товаром через інтернет. Вікторія з чоловіком змогла утримати свій невеликий бізнес – сімейне кафе.

"Настільки страшно було, що люди перестали замовляти так, як замовляли до карантину. Але потім карантин нас врятував, бо ми почали віддавати замовлення з віконця і за попереднім замовленням працювати ", – згадує власниця кафе Вікторія Павловська.

Велике будівництво і зміна кадрів

Другого березня в Україні стартував масштабний інфраструктурний проєкт "Велике будівництво". На дороги виділили гроші з ковідного фонду.



На зміну уряду Гончарука прийшов Кабмін Дениса Шмигаль. А Верховна Рада приймає багатостраждальний закон, який дозволяє продаж сільськогосподарських земель.

В країні завершується адмінреформа: замість 490 районів стало 129. Триває децентралізація. Допомогти новим управлінцям ефективно управляти громадами взялися в групі "Метінвест" і розробили спеціальну програму навчання для муніципалітетів. Цей проєкт зайняв перше місце в конкурсі Глобального договору ООН.

Інтернет в селах

Невеликі села і селища отримали більше і почали будувати дороги, школи і лікарні. У 2020-му в українських глибинках майже всюди з'явився інтернет.

"" Укртелеком "з'ясував, що близько 40% жителів сільської місцевості України не мають технічної можливості користуватися швидкісним фіксованим інтернетом. Тому ми – як національна телеком-компанія винесли цю проблему на громадське обговорення", – сказав генеральний директор акціонерного товариства "Укртелеком" Юрій Курмаз .

"Міністерство цифровий трансформації ініціювало державну програму інтернетизації соціальних об'єктів в селах. Виділено державну інтернет-субвенція і прямо зараз громади проводять тендери, щоб провести оптичний інтернет до своїх соціальних об'єктів.

нагороди

А ось ім'я українки Оксани Линів стало відомо далеко за межами Батьківщини. За версією німецького

журналу "Oper Aword" її визнали кращою діріжеркой року. Вперше за 145 років історії всесвітньо відомого Байройтського оперного фестивалю Оксана стала його головною діріжеркой. До цього жодна жінка не отримувала такого права.