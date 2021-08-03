250 найманців з 32 країн: Венедіктова у Чехії обговорила розслідування щодо Донбасу

Чехія одна з небагатьох країн, яка засуджує власних громадян за їх участь у війні в Україні на стороні Росії

Венедіктова розповіла чехам про розслідування проти найманців. Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в рамках робочої поїздки до Чехії зустрілася з колегою з цієї країни Ігорем Стрижем і директором Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Іржі Мазанеком. Вони обговорили участь іноземних найманців у війні на Донбасі на стороні Росії.

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Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Вона розповіла, що в Україні зараз є 32 кримінальні справи щодо більш ніж 250 громадян з 32 країн світу, які воюють за бойовиків проти України. В одній з цих справ фігурують 24 громадян або жителя Чехії.

"Хотіли би подякувати за плідну та ефективну роботу працівників чеської прокуратури та інших органів, оскільки Чехія одна з небагатьох країн, які засуджують власних громадян за їх участь у збройному конфлікті на території України. Знаковим є і той факт, що вироки виносяться саме за здійснення тероризму в складі організованого злочинного угруповання. Доводячи факт залучення Росією до участі в бойових діях на сході України громадян інших країн ми демонструємо всьому світу, що країна-агресор нехтує нормами міжнародного права про заборону використання найманців та заборону нападати на інші держави", – заявила Ірина Венедіктова.

Венедіктова з чеськими силовиками. Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор підкреслила, що отримані чеськими колегами докази можуть бути використані у Міжнародному кримінальному суді проти Росії.

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У свою чергу в чеській прокуратурі повідомили, що в самій Чехії на цей момент до кримінальної відповідальності притягнули 12 найманців.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Чехії найманець-снайпер, що воював проти України, отримав 20 років в'язниці. 32-річний Мартін Кантор отримав жорсткий вирок за участь у війні проти України, але "карма" вже могла його знайти – він може бути мертвий.

А минулого року чеський суд засудив до 4,5 року позбавлення волі білоруського найманця Олексія Фадєєва.

Дивіться також заяву Венедіктової, в якій вона пригрозила Росії за військові злочини: