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+30 в купе і мокра постіль: українка обурилася умовами в поїзді "Укрзалізниці"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 жовтня, 14:32
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Багато пасажирів їхали без квитків. Вікна у вагоні не відкривалася, а люди сиділи в куртках
Пасажирка обурилася умовами в поїзді "Укрзалізниці". Фото: колаж "Сьогодні.
Пасажирка обурилася умовами в поїзді "Укрзалізниці". Фото: колаж "Сьогодні.

Українка поскаржилася на погані умови поїзда "Укрзалізниці" Хмельницький – Київ. За її словами, у вагоні було дуже спекотно, мокра постіль, а також деякі пасажири їхали "зайцем".

Відповідний пост опублікувала Інна Колесник на своїй сторінці у Facebook.

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+30 у вагоні і пасажири без масок

За словами Інни, в купейному вагоні температура досягала 30 градусів тепла, але водночас вікна неможливо було відкрити. Також жінка поскаржилася на пасажирів, які їхали "зайцем", сидячи в куртках і без захисних медичних масок.

"Які маски? Про що ви? А на додачу весь 9-й купейний вагон 772 потягу сполученням Хмельницький – Київ був забитий безбілетниками! При температурі у вагоні +30 градусів, громадяни дружно сиділи в куртках на власних сумках по всьому проходу вздовж усього вагону. Вікна закриті, ясна річ. Хто ж вікна відкриває під час пандемії. Постіль була мокра, але поки я проштовхнулася у кінець вагону, щоб з'ясувати, в якому вагоні начальник поїзда, вона висохла від високих температур", – написала очевидиця.

Українка обурилася поїздом "Укрзалізниці". Фото: Facebook/Інна Колесник.
Українка обурилася поїздом "Укрзалізниці". Фото: Facebook/Інна Колесник.

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Поїзд приїхав на 50 хвилин пізніше

Як розповіла Інна, поїзд Хмельницький – Київ спізнився на 50 хвилин. У підсумку жінка звернулася зі скаргою на гарячу лінію "Укрзалізниці" – їй відповіли, що звернення зафіксовано.

"Коли я зателефонувала на гарячу лінію і запитала, як мені повернути гроші за поганий сервіс і моральну шкоду, то оператор Вікторія мені відповіла, а за що гроші, за шкоду? Ви ж, мовляв, не постраждали!" – додала пасажирка.

Пасажирка поскаржилася на умови в поїзді "Укрзалізниці". Фото: Facebook/Інна Колесник.
Пасажирка поскаржилася на умови в поїзді "Укрзалізниці". Фото: Facebook/Інна Колесник.

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