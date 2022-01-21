300 повідомлень з початку року! СБУ розповіла, хто стоїть за хвилею мінувань

Протягом 2021 року СБУ зафіксувала понад 1 100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень

СБУ попереджає, що в Україні хочуть посіяти паніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури як один з елементів гібридної війни для тиску на Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Якщо протягом 2021 року СБУ зафіксувала понад 1 100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилося.

"Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо це усвідомлювати", – йдеться у повідомленні.

За інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають українців, які діють за хуліганськими мотивами чи заради розваги.

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"Більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, що перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – додають до СБУ.

Що загрожує лжемінерам

"Анонімні терористи" будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджений на строк від 4 до 8 років;

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози скоєння вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров'я людей чи настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Масові мінування в Україні

Вчора, 20 січня, в країні "замінували" цілу низку об'єктів:

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У Києві зранку надійшло повідомлення про "мінування" гімназії №191 .

. Незабаром стало відомо, що "вибухівку" нібито заклали в Офісі президента України . У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації в країні.

. У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації в країні. Цього ж дня вибухівку шукали у всіх школах Рівного.

За законом на кожне повідомлення про "мінування" мають реагувати всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніків, кінологів. Проте за 2021-2022 рік жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятків тисяч гривень.

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