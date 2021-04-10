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35 пасажирів з Білорусі намагалися потрапити в Україну з підробленими ПЛР-тестами

10 квітня, 14:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Бланки істотно відрізнялися від оригіналу

35 пасажирів з Білорусі попалися з фейковий ПЛР-тестами на кордоні.

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Про це повідомляє прес-служба МВС України в Telegram.

У пункті пропуску "Дольськ" прикордонники Луцького загону виявили у пасажирів довідки про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

"В інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами", – йдеться в повідомленні.

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Громадянам Білорусі прикордонники відмовили у пропуску на територію України, а також направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК.

Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Ми раніше писали, скільки платять за ПЛР-тести на COVID-19 в Європі.

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Украина пасажири автобуси ПЦР-тесты

Джерело: Сьогодні

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