Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Новини України

400 тисяч доз! Чому в Україні викидають вакцину від COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 листопада, 11:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усього в країні зробили щеплення від коронавірусу 13 164 651 людина
Людям уже перестали колоти цю вакцину / Колаж "Сьогодні"
Людям уже перестали колоти цю вакцину / Колаж "Сьогодні"

В Україні утилізують дози вакцини AstraZeneca. Вона мала строк придатності до кінця жовтня. Першим етапом утилізації йде рішення щодо припинення її використання.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише РБК-Україна.

Реклама

Що роблять із вакциною?

Вакцину звозять до складів, звозять до національного складу, тоді оформлюють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію.

Кузін повідомив, що утилізуватимуть трохи більше 400 тисяч доз вакцини. Регіони вже підрахували ці рештки.

Чому вакцину не встигли використати?

За словами Ігоря Кузіна, у тому, що вакцину не використовували, винні міфи про цей препарат.

Реклама

"Мені здається, що досить сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої та міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все, що завгодно, тільки не AstraZeneca", – додав головний санітарний лікар.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.

Також за минулу добу:

Реклама
  • госпіталізовано – 3404 особи;
  • летальних наслідків – 628;
  • одужало – 26 811 людей.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

96 282

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти