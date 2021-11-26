400 тисяч доз! Чому в Україні викидають вакцину від COVID-19

Усього в країні зробили щеплення від коронавірусу 13 164 651 людина

Людям уже перестали колоти цю вакцину / Колаж "Сьогодні"

В Україні утилізують дози вакцини AstraZeneca. Вона мала строк придатності до кінця жовтня. Першим етапом утилізації йде рішення щодо припинення її використання.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише РБК-Україна.

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Що роблять із вакциною?

Вакцину звозять до складів, звозять до національного складу, тоді оформлюють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію.

Кузін повідомив, що утилізуватимуть трохи більше 400 тисяч доз вакцини. Регіони вже підрахували ці рештки.

Чому вакцину не встигли використати?

За словами Ігоря Кузіна, у тому, що вакцину не використовували, винні міфи про цей препарат.

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"Мені здається, що досить сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої та міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все, що завгодно, тільки не AstraZeneca", – додав головний санітарний лікар.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 3404 особи;

летальних наслідків – 628;

одужало – 26 811 людей.

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