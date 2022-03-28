Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

42 країни звернулися до суду Гааги через злочини РФ в Україні

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 10:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Особам, яких суд визнає винними, загрожує тривале позбавлення волі
У міжнародному суді ООН розглядають справи проти РФ
У міжнародному суді ООН розглядають справи проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 28 березня вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з військовими злочинами російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції в Facebook.

Реклама

"В разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ, причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду. Всі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС", – сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

Він пояснив, що політичним чи військовим керівникам з Росії, найімовірніше, не допоможе дипломатичний паспорт – вони будуть затримані на території будь-якої європейської чи іншої країни, передані до Гааги та позбавлені волі.

А ось особам, яких суд визнає винними, загрожує тривале позбавлення волі.

Реклама

Очевидці агресії російських окупантів можуть допомогти

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідоцтва на спеціальну електронну пошту.

"Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це", – йдеться у повідомленні.

Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

Реклама

Надсилайте документи, фото, аудіо- та відеофайли на електронну адресу:

[email protected]

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17000
2
Літаки Літаки
123
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артилерія Артилерія
302
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
95
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Докладніше
Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Цитата дня

Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.19

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти