42 країни звернулися до суду Гааги через злочини РФ в Україні

Особам, яких суд визнає винними, загрожує тривале позбавлення волі

У міжнародному суді ООН розглядають справи проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 28 березня вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з військовими злочинами російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції в Facebook.

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"В разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ, причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду. Всі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС", – сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

Він пояснив, що політичним чи військовим керівникам з Росії, найімовірніше, не допоможе дипломатичний паспорт – вони будуть затримані на території будь-якої європейської чи іншої країни, передані до Гааги та позбавлені волі.

А ось особам, яких суд визнає винними, загрожує тривале позбавлення волі.

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Очевидці агресії російських окупантів можуть допомогти

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідоцтва на спеціальну електронну пошту.

"Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це", – йдеться у повідомленні.

Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

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Надсилайте документи, фото, аудіо- та відеофайли на електронну адресу:

[email protected]

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