5 скандалів і топ-новин тривалих вихідних

Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші події та скандали останніх днів, які ви могли пропустити, поки відпочивали

Зазвичай спокійні святкові вихідні в Україні цього разу ознаменувалися кількома скандалами, серед фігурантів яких відразу два президенти. Крім того, світ вразила новина про розлучення найбагатшої людини.

Івангай і Дудь

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Юрій Дудь взяв інтерв'ю в українського влогера Івана Рудського (Івангая), який через півтора місяця заявив, що з інтерв'ю вирізали важливу частину, в якій він говорив про Голодомор і НКВД, і назвав журналіста "сц*клом **баним".

Після цього Дудь виклав у Telegram вирізану частину запису, з якої стало зрозуміло, що уявлення влогера про українську історію досить приблизні, а окупацію Криму він взагалі "проспав".

Порошенко і офшорний антикваріат

Навколо імені Петра Порошенка знову розгорається скандал. П'ятого президента України (2014-2019) викрили на скупці антикваріату на мільйони доларів через мережу офшорних компаній. Відповідні докази нібито є в Міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності.

Зеленський і хороше в СРСР

Президент Володимир Зеленський у Польщі на заході з нагоди 230-ї річниці польської Конституції розповів, що раніше Україна жила за радянськими законами, і нагадав, як було в СРСР, заявивши, що там були як плюси, так і мінуси. Багатьох обурило те, що президент досі бачить гарне в колишній тоталітарній імперії.

Розлучення Білла Гейтса

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3 травня світ сколихнула новина про розлучення однієї з найбагатших людей світу. Засновник Microsoft Білл Гейтс і його дружина Мелінда вирішили розлучитися після 27 років шлюбу, оскільки вони "більше не вірять, що можуть рости разом як пара". Про це поки що подружжя офіційно оголосило в Twitter.

Мендель йде

Перед вихідними з'явилася несподівана новина: прессекретарка президента України Юлія Мендель залишає свою посаду, і можливою причиною її звільнення може бути невдоволення керівництва Офісу президента її роботою. Інформацію, яка з'явилася спочатку на рівні чуток, пізніше підтвердили в ОП.