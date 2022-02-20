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СЬОГОДНІ Новини України

50 тис. убитих та капітуляція Києва: у Путіна підготували план блискавичної атаки – The Guаrdian

Богдан Амінов Богдан Амінов Product Lead Дивізіону політичного контенту
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20 лютого, 09:10
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У британській газеті з'явилася стаття-аналіз про те, що буде, якщо Росія вторгнеться в Україну
The Guаrdian пише, що під час вторгнення Росія спробує насамперед захопити будівлю Верховної Ради України
The Guаrdian пише, що під час вторгнення Росія спробує насамперед захопити будівлю Верховної Ради України / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія завдасть удару одночасно за трьома напрямками: північний схід, Донбас і Крим. Головною метою військових стане спроба змусити українську владу капітулювати. Але все не так просто, повідомляє британська газета. The Guardian.

Автор тексту, оглядач із міжнародних справ Саймон Тісдалл пише, що під час вторгнення російської армії головними мішенями стануть резиденція президента України, Верховна Рада, міністерства, ЗМІ та Майдан Незалежності .

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Як хочуть зайти до столиці

Як зазначається, захопити весь Київ росіянам допоможе влада Білорусі.

"Сухопутні війська в Білорусі, підтримані авіаударами, очолять блискавичний кидок на південь, щоб захопити столицю Київ. Першочерговою метою буде швидка капітуляція українського уряду в Києві та "нейтралізація" його обраних лідерів", – сказано у The Guardian.

Скільки буде жертв

Російська агресія під час вторгнення призведе до загибелі понад 50 тис. мирних жителів, розповідає Саймон Тісдалл. За словами оглядача, ця цифра може збільшитись, якщо військові дії затягнуться.

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"Не можна виключати і звірства із застосуванням хімічної зброї", – упевнений автор статті.

Реакція України

Нагадаємо, що у суботу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський виступив із промовою, в якій зажадав низку гарантій безпеки через російське вторгнення.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зажадав невідкладних санкцій Заходу проти Росії ще до вторгнення. Глава дипломатичного відомства також запросив своїх європейських колег на Донбас.

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Що зараз на Донбасі

Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донеччині. Тільки за минулу добу – двоє загиблих з боку Збройних сил України. Наші джерела у Міністерстві оборони України уточнили, що, за їхньою інформацією, бойовики готуються найближчими днями значно збільшити інтенсивність обстрілів.

Дісталося і народним депутатам, які вирішили у суботу проінспектувати ситуацію на фронті. Низка представників "Слуги народу", а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський змушені були рятуватися від обстрілів. На щастя, ніхто не постраждав. Але глава фракції "СН" Арахамія відзначив, що разом із журналістами перебували досить далеко від самої лінії фронту.

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