50 тисяч уколів на добу: Степанов оголосив мету щодо вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 4362 особи, але в найближчому майбутньому цей показник планують довести до 50 тисяч осіб на добу.

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Про це в ефірі новин "Сьогодні" 10 березня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Голова МОЗ висловив незадоволення низькими темпами імунізації українців. У зв'язку з цим було скликано селекторну нараду з керівництвом областей, на якій Степанов наголосив на необхідності збільшити кількість вакцинацій

"Мобільні бригади готові, все готове. Наша найближча мета – довести до 50 тисяч вакцинацій на день найближчими днями", – сказав міністр.

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Нагадаємо, що загалом, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку кампанії щеплення від COVID-19 в Україні зробили 23 480 осіб.

Наразі в Україні зареєстровано вже три вакцини від коронавірусу – британської AstraZeneca, германо-німецького альянсу Pfizer/BioNTech, а вчора реєстрацію отримала китайська компанія Sinovac.

Про те, з якими наслідками після імунізації стикаються деякі вакциновані українці, читайте в авторському матеріалі "Сьогодні": "Побічні реакції на вакцину – легкі, важкі, чи варто їх боятися – думка інфекціоністів".

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