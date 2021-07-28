Русский
$ 26,91
31,78
  1. Новини України

55 тисяч людей і всі без масок: Зеленський "наїхав" на київську владу

28 липня 2021 12:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Місцева влада не змогла нормально організувати проведення свята – людей кинули ночувати під лаврою, навіть не забезпечили водою

Зеленського розлютило недотримання людми масочного режиму. Колаж "Сьогодні"

Зеленського розлютило недотримання людми масочного режиму. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що під час вчорашнього хресного ходу у Києві десятки тисяч людей були без масок. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

Реклама

Він розкритикував місцеву владу за відсутність нормальної організації свята – як у питанні виконання карантинних вимог, так і нормальних умов для учасників хресного ходу.

"Вчора у нас був хресний хід, 55 тисяч людей. Можна по-різному ставиться, я розумію, що це свято, але я від київської влади не бачив комунікації – розуміють, що це велике свято і не хочуть людям сказати: "Будьте обережні". 55 тисяч людей приїхали до Києва, в більшості – люди похилого віку, потрібно бути обережними, вони повинні були всі йти в масках. Я масок там не бачив. Невже це так важко? А те, що люди біля лаври ночували... Яка велика кількість літніх людей", – сказав Зеленський.

За його словами, людям потрібно було організувати ночівлю, щоб вони були в масках під час ходи. Доходило до того, що у паломників навіть не було води – їм поліція давала попити, нарікає президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський привітав українців з хрещенням Київської Русі-України. Глава держави натяком присоромив історичну статтю Путіна про Україну і пояснив йому реальну історію.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і градУкраїна
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схеми
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схемиНерухомість
"Зайві" субсидії виплатять на картки: кому і коли чекати грошейНовини ЖКГ
Долар вийшов за психологічну межу: офіційний курс
Долар вийшов за психологічну межу: офіційний курсФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти