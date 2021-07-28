55 тисяч людей і всі без масок: Зеленський "наїхав" на київську владу

Зеленського розлютило недотримання людми масочного режиму. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що під час вчорашнього хресного ходу у Києві десятки тисяч людей були без масок. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

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Він розкритикував місцеву владу за відсутність нормальної організації свята – як у питанні виконання карантинних вимог, так і нормальних умов для учасників хресного ходу.

"Вчора у нас був хресний хід, 55 тисяч людей. Можна по-різному ставиться, я розумію, що це свято, але я від київської влади не бачив комунікації – розуміють, що це велике свято і не хочуть людям сказати: "Будьте обережні". 55 тисяч людей приїхали до Києва, в більшості – люди похилого віку, потрібно бути обережними, вони повинні були всі йти в масках. Я масок там не бачив. Невже це так важко? А те, що люди біля лаври ночували... Яка велика кількість літніх людей", – сказав Зеленський.

За його словами, людям потрібно було організувати ночівлю, щоб вони були в масках під час ходи. Доходило до того, що у паломників навіть не було води – їм поліція давала попити, нарікає президент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський привітав українців з хрещенням Київської Русі-України. Глава держави натяком присоромив історичну статтю Путіна про Україну і пояснив йому реальну історію.