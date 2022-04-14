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СЬОГОДНІ Новини України

6 кімнат та тераса. Як виглядає будинок, у якому переховувався Медведчук (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 16:58
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Вартість оренди будинку становить 384 тисячі гривень на місяць (13 тисяч доларів)
У Мережі показали фото будинку, де переховувався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA, колаж "Сьогодні"
У Мережі показали фото будинку, де переховувався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA, колаж "Сьогодні"

Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11в. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.

Відповідні фото будинка опублікували на сайті DOM.RIA.

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Який вигляд має будинок, де ховався Медведчук?

За словами орендодавця, просторий будинок має 772 квадратні метри та розташований у Солом'янському районі Києва.

Маєток розташований на ділянці 7 соток, де є зелений лужок з місцем для барбекю, з великою терасою та дизайнерським озелененням.

"Будинок побудовано з якісних, натуральних матеріалів, дорогі меблі та техніка провідних європейських виробників, особливий дизайн, що дозволяє почуватися комфортно", – сказано в описі будинку.

У маєтку шість кімнат, зокрема спальня з великою терасою, гардеробною та величезним санвузлом з ванною та душовою, а також три великі дитячі кімнати з санвузлами.

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Крім того, в будинку є велика кухня, господарські приміщення, кімнати для ігрової або фітнес зони та приміщення для персоналу. Також на території маєтку є гараж на дві машини.

Вартість оренди будинку становить 384 тисячі гривень на місяць (13 тисяч доларів).

Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Будинок, у якому ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
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Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
Як виглядає будинок, який орендував та ховався Віктор Медведчук. Фото: DOM.RIA
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Справа Медведчука

  • Віктор Медведчук звинувачується у передачі спецслужбам РФ відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році політик нібито передав Козаку, який був на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії) та в антиукраїнській діяльності (кума Володимира Путіна підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ).
  • На момент нападу Росії на Україну він мав перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. 12 квітня президент Зеленський опублікував фото Медведчука у формі ЗСУ та наручниках.
  • Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.
  • Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

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