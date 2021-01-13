Шість років трагедії під Волновахою: як це було і хто винен

Поки йде війна, слідство не може бути закінчене

13 січня 2020 року – наступна річниця трагедії під Волновахою. Рівно шість років тому рейсовий автобус Донецьк – Златоустівка з 40 мирними громадянами зупинився на пункті пропуску "Бугас" під Волновахою для проходження перевірки. О 14:25 навколо блокпоста почали падати снаряди. Загинули 12 і отримали поранення 18 мирних громадян. Згадаймо сьогодні, як це було.

Як це було

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Обстріл блокпоста під Волновахою. Фото: ОБСЄ

Ракета типу "Град" розірвалася за якихось 12-15 метрів від автобуса. Після першого вибуху автобус підстрибнув.

"Вибух величезний. Наш автобус знівечило. Двері заклинило. Вікна всі вилетіли. Мені попало в голову", – згадує один з очевидців.

Але це був тільки початок.

"Потім ще раз начебто бахнуло. Але не один раз, мені здається, двічі. Двері не можуть відкрити, все заклинило. Я пам'ятаю – водій був теж у крові. Він вийшов звідти. Двері не відчинялися. Я виліз через вікно", – згадує інший свідок.

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Вижив у теракті водій Сергій Черенко, він підтвердив, що після вибуху перестали спрацьовувати двері. Тоді він вискочив з автобуса і вибив ногою передні двері, через отвір і вибігли пасажири. Після цього люди почали вибивати вікна, а солдати Нацгвардії підставили драбину, по якій ті, хто залишався в салоні, могли вибратися назовні.

Ще один потерпілий розповів, як дивом залишився живий.

"Я їхав від сестри з Харківської області у Волноваху, щоб там сісти на автобус і поїхати додому в Донецьк. Ми зупинилися на першому ж блокпосту, попереду нас були ще два автобуси – їх перевіряли. Буквально через дві хвилини прогримів вибух. Мені попало в голову, кістки перебило, але я був притомний. В автобусі зі мною поруч хлопець 25 років на місці загинув, впав на мене. Підбігли солдати Нацгвардії, щоб допомогти, і я виліз у вікно. Вони мені джгут наклали і потім посадили в швидку", – розповів чоловік сайту "Сьогодні".

За його словами, автобус зрешетили дірами величиною з кулак.

"Людей було дуже багато, у проходах стояли. 10 людей на місці загинули, все було залито кров'ю. А поранені кричали страшно. Одна жінка кричала, що синочка нашого вбили. Інша кричала, що її в живіт поранило, ще когось у голову. Тіла лежали, як манекени. Водії живі обидва, вони сиділи з лівого боку, як і я, а удар був справа", – розповідав потерпілий.

За його словами, швидкі під'їхали одразу, поранених людей забрали і повезли в лікарню.

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До слова, поряд з "Богданом" був ще один автобус, який їхав з Донецька до Маріуполя. Він був також пошкоджений осколками, але пасажири, на щастя, не постраждали.

З якої зброї стріляли

Як пізніше було встановлено, обстріл було вчинено з 3 БМ-21 "Град", які випустили 88 снарядів. Один зі снарядів вибухнув за 12 метрів від автобуса. За напрямками і кутом входження снарядів у ґрунт експерти вже точно встановили відстань, з якої вівся обстріл – 19 кілометрів, і місце – північно-східна околиця міста Докучаєвська, який контролюють бойовики.

Реакція на теракт

У соціальних мережах відразу після трагедії запустили флешмоб, який повторював ідею французької акції в пам'ять про загиблих працівників журналу Charlie Hebdo. Були і традиційні акції пам'яті. наприклад, у Києві на хвилину зупинилося метро, а в Дніпрі пройшов марш"Волноваха – це я". Акція солідарності відбулася і в Москві, де її спробували зірвати, і в Сполучених Штатах, біля українського посольствау Вашингтоні.

У день трагедії, ввечері 13 січня, президент України Петро Порошенко в своєму зверненні до українського народувисловив співчуття рідним і близьким загиблих і поклав відповідальність за скоєне на бойовиків "ДНР". Секретар РНБО Олександр Турчинов назвав теракт під Волновахою "свідченням звірячої суті російської політики".

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В Європейському Союзі висловили підтримку сім'ям загиблих і нагадали про необхідність припинення вогню. Моніторингова місія ОБСЄ в Україні запропонувала створити спільний орган за участю України, ОБСЄ, Росії та т. зв. "ДНР" для розслідування обстрілу автобуса під Волновахою.

Хто винен

Докази причетності до теракту російських окупаційних військ і бойовиків "ДНР" були отримані фактично відразу, гарячими слідами. За інформацією журналістів "Радіо Свобода", повідомлення про підбитий автобус з'явилися в соціальних мережах бойовиків відразу після скоєння злочину, але потім були видалені.

Зі свого боку українські спецслужби перехопили розмови бойовиків, в яких ті хвалилися "вдалим пострілом по украх".

"Все нормально, Волноваху – блокпост – рознесли. Зараз ось тут люди їдуть, кажуть, що там багато з блокпоста постраждалих. Але комбат задоволений", – йдеться на одному з записів.

За версією слідства, терористичний акт вчинили бойовики артилерійського дивізіону 5-ї мотострілецької бригади "Оплот" (формально перебуває в підпорядкуванні т. зв. "ДНР"). Людиною, яка курувала цю операцію, Служба безпеки України називає російського полковника Анатолія Синельникова, який раніше обіймав посаду головного військового комісара Пензенської області РФ, а після завершення своєї "місії" на Донбасі повернувся в Росію.

Безпосередньо керував обстрілом громадянин України і житель Донецька, "військовий комендант Докучаєвська" Юрій Шпаков. Саме полковника Синельникова назвав безпосереднім командиром Шпакова заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

Як просувається справа в судах

Кримінальне провадження було відкрито за ст. 258 КК України (терористичний акт). Синельников і Шпаков є головними підозрюваними у справі про теракт під Волновахою. Обвинувальний акт проти Шпакова, який проживає на території т. зв. "ДНР", але відсторонений від служби, скерований до суду для заочного розгляду. А ось розслідування стосовно Синельникова зупинене, оскільки Україна оголосила його в розшук.

Крім того, теракт під Волновахою є частиною масштабного процесу України проти Росії в Міжнародному суді ООН.

Чи будуть покарані винні

У шосту річницю теракту під Волновахою ряд військових злочинів проти мирних громадян залишаються нерозкритими, а із часом і забутими, незважаючи на початкову високу увагу суспільства до того, що відбулося.

Крім того, в умовах воєнних дій сумнівна і можливість проведення повноцінних слідчих дій.

Пам'ять

10 вересня 2016 року на місці трагедії постав монумент з іменами загиблих- 6 чоловіків і 6 жінок. На відкритті монумента правоохоронці згадали, як у той страшний день співробітники Волноваського райвідділу допомагали рятувати потерпілих, діставали загиблих з понівеченого автобуса, фіксували жахливі наслідки обстрілу.

Всі подробиці в спецтемі Трагедия под Волновахой

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