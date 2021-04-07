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6 млн щеплень на місяць: Степанов озвучив плани вакцинації населення

7 квітня, 13:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Потужності медичної системи готові для виконання завдання, яке поставив Зеленський

Національний план вакцинаціїпередбачає, що в Україні будуть робити по шість мільйонів щеплень на місяць, щоб до кінця року імунізувати 70% населення країни. Про це заявив на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Згідно із затвердженим президентом України планом, до кінця цього року в Україні повинні вакцинувати більшість населення. За його словами, на сьогоднішній день Україна законтрактувала 32 мільйони доз вакцини різних виробників.

"Ми вважаємо, що це цілком можна виконати. Потужності медичної системи готові для виконання такого завдання", – сказав Степанов.

МОЗ визначив мінімальну кількість щеплень, щоб імунізувати до кінця року 70% українців.

"Це майже 6 мільйонів щеплень на місяць. або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так, але тільки в тому разі, якщо до цього процесу будуть залучені всі рівні держуправління. МОЗ не в змозі в ручному режимі керувати такою мережею пунктів щеплення, а це тисячі по всій країні", – сказав міністр.

Відзначимо, що на сьогоднішній день темпи вакцинації залишають бажати кращого, і це за наявності вакцин. Щеплення отримали всього 320 тисяч українців. Тим часом у Київській і Херсонській областях закінчилася вакцина проти коронавірусної хвороби. Ба більше, на ранок 6 квітня про нульові залишки відзвітувало вже вісім областей.

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план вакцинація вакцина Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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