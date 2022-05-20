75% українців довіряють об'єднаному телемарафону

Громадяни країни знають, де можна отримати достовірну інформацію

90 відсотків українців знають, де можна переглянути важливі новини / Колаж "Сьогодні"

Наприкінці третього місяця війни Росії в Україні , стало відомо, що об'єднаний телемарафон провідних українських телеканалів, який займається безперебійним інформуванням громадськості щодо ситуації в країні, відіграє важливу роль в інформаційному ландшафті.

Про це свідчить опитування українців, проведене на замовлення Суспільного мовлення соціологічною службою Gradus .

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Результати опитування

Згідно з опитуванням, 91% українців знають про об'єднаний телемарафон.

З них 75% опитаних довіряють (цілком чи швидше за все) інформації, що надається в рамках марафону, а третина продовжує дивитися телемарафон щодня.

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Кого опитали

Опитування було проведено методом самостійного заповнення анкети у мобільному додатку Gradus.

Українців розпитували з 12 до 15 травня 2022 року.

Погодилися відповісти на запитання 2000 респондентів віком від 18 років, які проживають у містах з населенням понад 50 тисяч.

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Обстановка