75% українців довіряють об'єднаному телемарафону

Наприкінці третього місяця війни Росії в Україні , стало відомо, що об'єднаний телемарафон провідних українських телеканалів, який займається безперебійним інформуванням громадськості щодо ситуації в країні, відіграє важливу роль в інформаційному ландшафті.
Про це свідчить опитування українців, проведене на замовлення Суспільного мовлення соціологічною службою Gradus .
Результати опитування
Згідно з опитуванням, 91% українців знають про об'єднаний телемарафон.
З них 75% опитаних довіряють (цілком чи швидше за все) інформації, що надається в рамках марафону, а третина продовжує дивитися телемарафон щодня.
Кого опитали
Опитування було проведено методом самостійного заповнення анкети у мобільному додатку Gradus.
Українців розпитували з 12 до 15 травня 2022 року.
Погодилися відповісти на запитання 2000 респондентів віком від 18 років, які проживають у містах з населенням понад 50 тисяч.
Обстановка
- Українські переселенці, які виїжджають із зони бойових дій та окупованих територій , зможуть отримати виплати безпосередньо на вокзалах Спільний проект розпочали реалізувати "Укрзалізниця" та "Укрпошта".
- Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак повідомив, що національна валюта не може протистояти війні та падінню економіки, отже, варто готуватися до гіршого.
- В Україні запускають ще один потяг для мешканців деоккупованих населених пунктів на півночі України. "Укрзалізниця" повідомила , що призначає новий потяг, який з'єднає Суми та Чернігів із Івано-Франківськом.