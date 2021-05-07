9 травня буде дощ? Синоптики дали прогноз на святкові вихідні

Спочатку українців чекає похолодання, а у вихідний понеділок істотно потеплішає

Вихідні дні у квітні / Фото: Unsplash

Українців чекають тривалі святкові вихідні: субота і неділя будуть прохолодними, а з понеділка в Україні істотно потеплішає. У той же час по областям будуть кочувати дощі.

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Про це написав у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Субота, 8 травня

Періодичні дощі, можливі грози (карта). Сильний північно-західний вітер часом зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

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На заході, півночі та в центрі похолодання до 9-13 градусів.

На півдні, в Дніпропетровській області і на сході 14-19 тепла, а в Луганській області до +22.

У Києві невеликий дощ, сильний вітер і низька температура повітря, 10-12 градусів.

Неділя, 9 травня

9 травня в Україну прийде антициклон (карта), який практично повністю витіснить опади з території країни. Хіба що на крайньому сході варто очікувати дощі.

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Ніч на неділю буде холодною, 3-8 градусів. На заході навіть можливі заморозки на ґрунті.

Вдень температура на сході знизиться до 12-14 градусів, але на заході і півночі почне підвищуватися до 18 тепла, на Закарпатті до +22.

У Києві без опадів і 13-15 градусів.

Вихідний понеділок

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В Укргідрометцентрі прогнозують істотне потепління в усіх західних областях до +22. На сході все ще буде прохолодно, всього 12-14 тепла. У решті регіонів приємні 16-18 градусів і ніяких дощів. У столиці до +19 і сонце.

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