98% всіх, хто госпіталізований через COVID-19, – невакциновані

Нині спостерігається стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 збільшилась в два рази

Кузін: якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні. Колаж: "Сьогодні"

В Україні за останні три місяці 98,1% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, – це ті, що не зробили щеплення.

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні", – сказав Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар країни.

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За його словами, нині спостерігається стрімке погіршення епідситуації, кількість нових добових випадків COVID-19 збільшилася в два рази протягом тижня: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до більш ніж 6 тис. у п'ятницю, 17 вересня.

Вакцинація в Україні

Раніше ми повідомляли, що з початку кампанії вакцинації щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу 6 282 896 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози 5 137 923 людини. Всього проведено 11 420 819 щеплень.

Плюси для вакцинованих

Якщо в Україні буде введений "жовтий рівень" епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу.

Обмеження "жовтого рівня" не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше ніж 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

За наявності в людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що Латвія внесла Україну до списку ризику через COVID-19 – хто може потрапити в країну.

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Також нагадаємо, що студент із Львівської області помер через кілька годин після щеплення від COVID-19.