А що змінилося? Як насправді "покращилася" ситуація з водою в Криму (фото)

Рік тому річки і водоймища висихали, а запаси виснажилися, але російська влада стверджувала, що все гаразд

Засуха в Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму залишається критичною і на сьогоднішній день. Рік тому була схожа обстановка: річки і водоймища висихали, а запаси виснажилися.

Детальніше про те, як півострів виглядав рік тому – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Крим рік тому

Минулого року в окупованому Криму Сімферопольське водосховище висохло практично до дна. Через пересохле дно одного з найбільших водойм півострова, яке було повністю покрито водою, ходили люди та їздили автомобілі.

Зазначимо, що місцеві окупаційні власті тоді хотіли вирішити цю проблему за допомогою спеціального літака з Росії, який викликає дощ із хмар.

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Також в окупованому Криму пересох найбільший водоспад на півострові Учан-Су. Його висота становила майже сто метрів. На місці водоспаду залишилися тільки сухі скелі.

У Білогірському водосховищі в окупованому Криму повністю пересохла серединна частина, від якого залишилася мала частина, яка примикає до греблі. Тоді місцеві жителі розповідали, що такого низького рівня води на їхній пам'яті ще не спостерігалося.

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Крім того, через недостатню кількість опадів в окупованому Криму встановилася посуха. Дві річки – Біюк-Карасу і Танасу – перетворилися на струмки.

Сімферопольське водосховище перетворилося в "калюжку"

Влада говорила, що "води достатньо"

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що в окупованому Криму достатньо власних запасів прісної води і там проводилися геологічні дослідження.

"У Криму проводилися геологічні дослідження. Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму достатньо, просто цим і за радянських часів, і коли Крим входив до складу України, не займалися. Є для Криму ще одна новація: фахівці говорять про те, що в прилеглій до Криму акваторії Азовського моря, під Азовським морем, можуть бути дуже великі запаси прісної води", – говорив Путін.

Ситуація в Криму на сьогоднішній день

Кримчанин Ерфан Кудусов розповів, що в деяких районах півострова води як не було, так і немає.

"Загалом зливи, звичайно, допомогли. Рівень води у водосховищах піднявся. Але все одно вода там на критичному рівні. Дощі ситуацію не врятували – вони лише відстрочили проблему на кілька місяців. Навесні знову почнуться складнощі", – говорить Кудусов.

Водосховища в критичному стані

Ще навесні місцева "влада" повідомляла, що два основних водосховища півострова залишаються на "мертвому обсязі" і не наповнюються. На такій позначці були Сімферопольське і Загірське водосховища, і брати звідти воду для постачання населення не могли.

До цієї позначки, згідно з моніторингом, наближалися також Балановське і Тайганське водосховища.

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