А говорили, розпис стін ніяк не впливає – реакція соцмереж на звільнення Стерненка

Прихильники і противники одеського активіста дивуються, чому влада не помстилася йому за протести на Банковій і відпустила під домашній арешт

Активісту Сергію Стерненку, якого звинувачують у викраденні людини, пом'якшили запобіжний захід. Його відпустили під домашній арешт. Таке рішення Одеський апеляційний суд ухвалив 9 квітня 2021.

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Одночасно під домашній арешт відпустили Руслана Демчука, що проходить за даною справою. Обох зобов'язали здати закордонні паспорти.

Як відомо, Стерненка визнали винним в розбійному нападі та викраденні депутата райради Сергія Щербича. За рішенням Приморського районного суду Одеси його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна. Однак своєї провини Стерненко не визнав – і подав апеляцію. Поточний запобіжний захід обрано на той час, поки апеляційний суд розглядатиме справу по суті.

Процес над Стерненком абсолютно по-різному оцінюють прихильники Стерненка і його противники. Причому, обидві сторони дуже категоричні у висловлюваннях. Про це свідчить майже миттєва реакція в соцмережах.

У Діани Панченко немає слів

Представники партії ОПЗЖ звертають увагу на те, що рішення суду виглядає надзвичайно м'яким. Особливо в порівнянні з куди більш суворими санкціями для підозрюваних у злочинах соратників Медведчука. Так, один з лідерів ОПЗЖ Ренат Кузьмін згадує справу Дудкіна. Дудкін – політичний експерт, який постійно виступав на каналах Медведчука, які потрапили під заборону, наприклад, на Newsone.

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За інформацією СБУ Дудкін створив мережу, в яку входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) й окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах Дудкін поширював замовний контент, зокрема від своїх координаторів з російського "Першого каналу" і агентства "News Front".

СБУ оголосила Дудкіну підозру у зраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Діана Панченко – ведуча телеканалу Newsone – не знайшла, що сказати. "Продовжуйте в тому ж дусі", – пише вона.

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Противники Стерненка дивуються, як же так – офіс президента не чинив тиск на суди, навіть незважаючи на те, що сам постраждав від дій прихильників одеського активіста. Вони в день народження Стерненка – 23 лютого – влаштували протест на Банковій, який переріс в зіткнення з поліцією. Активісти обмалювали стіни Офісу президента, розбили в ньому скло й підпалили табличку з написом "Президент України".

Не знайшлося слів і у зазвичай красномовного спікера телеканалів Newsone і ZiK Дмитра Співака: "Наступний етап – рішення по суті справи. Умовний строк. Або взагалі виправдувальний вирок. І звільнення в залі суду. Картина маслом! Завіса!" – пише він.

Докладний пост викотив одеський представник ОПЗЖ Микола Скорик. "Відпустити сьогодні Стерненка на домашній арешт – це підтвердження правильності написаних на стіні слів. Є ще гарне жаргонне слово, яке є похідним від слова "потерпілий": терпіла. Негарне слово. Але, на жаль, правда", – пише Скорик.

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"Влада сама створила проблему, сама вирішила проблему"

Патріотичні сили також дивуються. Офіс президента ніяк не втручався. Ніхто не мстив Стерненкові за те, що його прихильники прикрасили офіс президента. "Влада сама створила проблему, сама вирішила проблему", – пише активіст, політик Борислав Береза.

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Примітно, що прихильники Стерненка неодноразово повторюють у соцмережах, що влада піддалася тиску завдяки акції біля офісу президента.

Загалом, у прихильників Стерненка особливого ентузіазму не видно. Обережно вітають один одного, називаючи перемогу проміжною.

Думки українців розділилися

Одні користувачі Мережі зраділи звільненню Стерненка, а інші – засудили рішення суду, назвавши активіста "вбивцею" і "неонацистом".

"Стерненко відпустили під домашній арешт! Це дуже несподівано! Апеляції розглядатимуть 16 квітня. Говоріть розпис стін ніяк не впливає", – написав Слава Масонський.

Микита Трачук вважає, що незабаром домашній арешт активісту замінять нічним, а після – "виправдають і ще на роботу в Офіс президента візьмуть".

"Вітаю Сергія Стерненка з поки що обмеженою, але все ж свободою! Удачі на апеляції 16-го", – пише Олексій Хоган.

А Андрій Сосновський відреагував на рішення суду коротко, але емоційно: "це повний ппц товариші ...".

"Україна у всій красі: одіозний вбивця-неонацист Стерненко виходить на свободу... Стерненка випустили під обіцянки більше не розмальовувати Офіс президента", – написали Олександр Мунтіан і Кирило Молчанов.

Валентин Рибін назвав судове рішення "боягузтвом, підлістю, і малодушністю".

"Стерненко витер мантіями суддів Одеського апеляційного суду свою *упу!", – зазначив він.

Раніше "Сьогодні" повідомляв, що учасникам протестів на підтримку Стерненка одному за одним вручають підозри. Кожному за хуліганство загрожує до 7 років позбавлення волі. Радник президента, учасник переговорів в Мінську Олексій Арестович заявив, що Україні не потрібні нові політв'язні. Також заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що за погром на Банковій покарають кілька десятків осіб.

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