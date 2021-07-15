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А Зеленський в курсі? В Україні перейменували село Голобородько

15 липня 2021 16:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Село у Полтавській області вирішили декомунізувати, яке назвали на честь одного командира партизан, але депутатів це тільки розсмішило

Цікаво, Зеленський образився на депутатів? Колаж "Сьогодні"

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Верховна Рада в рамках декомунізації перейменувала село Голобородько Лубенського району Полтавської області. Відповідний проєкт постанови підтримали 320 народних депутатів.

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До сьогоднішнього дня село носила назву на честь Івана Голобородька, який керував загоном червоних партизан і встановлював комуністичну владу на території України. Цей населений пункт назвали так за часів окупації УНР більшовицькою Росією.

Сьогодні депутати відновили історичну назву села, перейменувавши його у Новоселівку.

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Відзначимо, що пропозиція перейменувати село Голобородько розсмішило депутатів у сесійній залі, адже це слово близьке і президенту України Володимиру Зеленському. Свого часу він зіграв роль Василя Голобородька у серіалі "Слуга народу".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Верховна Рада перейменувала селище на Донбасі – тепер в Україні з'явився свій Нью-Йорк. Виявляється, до 1951 року у нас була своя "Америка", але радянська влада все поміняла.

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