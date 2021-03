ACAB: що значить слоган, який протестувальники залишили на стінах ОП (фото)

ACAB – це абревіатура All Cops Are Bastards

Після акції "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненка на стінах Офісу президента на Банковій з'явилося багато різних написів, які залишили активісти. Крім традиційних слоганів – "Аваков чорт" і "Волю Стерненку", на стінах Офісу президента активісти кілька разів намалювали латинську абревіатуру ACAB і цифри 1.3.1.2.

Реклама

Як з'ясували журналісти "Сьогодні", ACAB не є символікою неонацистів.

ACAB – це абревіатура All Cops Are Bastards ("Усі копи виродки"). Інше значення All Cops Are Bastards – завжди носи із собою Біблію. 1.3.1.2 – те саме. Цифри відповідають порядку букв у латинському алфавіті (1=A, 3=C, 2=B). Ще абревіатуру ACAB часто зображують як чотири карти: два тузи, двійка і трійка.

Реклама

Читайте також: Вандалізм знецінює протест – подробиці і наслідки погрому біля ОП

В тренді "Ми не орки": Facebook "бомбить" через понівечену будівлю Офісу президента

Цей слоган популярний серед футбольних хуліганів в Європі та США.

Його також використовують скінхеди, які, як відомо, можуть бути як неонацистами, так і їхніми прямими противниками – лівими, "антифа".

Реклама

У різні роки цей слоган використовували 15 березня – у Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю.

Більш докладно про те, що відбувалося в центрі Києва, читайте в матеріалі: Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама